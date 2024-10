I primi due appuntamenti autunnali dell’Associazione filosofica ligure

L’Associazione filosofica ligure (Afl), con sede presso il dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Geografia (Dafist) dell’Università di Genova, riprende le sue attività autunnali con due importanti appuntamenti ad ottobre 2024. Fondata nel 1941 dal prof. Adelchi Baratono, l’Afl ha l’obiettivo di promuovere l’interesse per le discipline filosofiche e la ricerca, organizzando dibattiti, convegni e seminari. L’associazione coinvolge docenti universitari, ricercatori, e appassionati di filosofia.

Primo appuntamento: Il mondo del medioevo e noi – giovedì 3 ottobre

Il primo evento si terrà giovedì 3 ottobre dalle 9:30 alle 11:30, nell’Aula Magna della Scuola di Scienze Umanistiche, via Balbi 2. Questo incontro sarà dedicato alla presentazione di un testo del filosofo tedesco Paul Ludwig Landsberg sul pensiero medievale, recentemente tradotto in italiano dal prof. Gerardo Cunico.

All’evento parteciperanno i professori Mauro Letterio, Edoardo Simonotti, e Gerardo Cunico. La prof.ssa Simona Langella introdurrà l’incontro, mentre la moderazione sarà a cura della prof.ssa Elisabetta Colagrossi.

Secondo appuntamento: Bene comune. Una questione aperta – lunedì 7 ottobre

Il secondo appuntamento, previsto per lunedì 7 ottobre alle 16, è parte del seminario permanente su “Bene comune. Una questione aperta”. In questa occasione, il prof. Panos Eliopoulos dell’University of Ioannina (Grecia), ospite del Dafist, discuterà con il prof. Michele Abbate, docente di Storia della Filosofia Antica presso l’Università di Genova, sull’origine della nozione di cosmopolitismo nello stoicismo.

Il seminario si terrà nell’Aula 8 di via Balbi 2 e sarà introdotto dal prof. Marco Damonte dell’Università di Genova.

Crediti formativi per gli studenti

La partecipazione a entrambi gli eventi permetterà agli studenti universitari di ottenere crediti formativi, un’opportunità per arricchire il loro percorso accademico.

L’Afl continua a essere un punto di riferimento per la comunità filosofica ligure, offrendo occasioni di approfondimento su temi di rilevanza storica e attuale, in un contesto aperto al dialogo e alla ricerca.