Ciclismo, la Milano-Rapallo vinta dall’inglese George Wood

L’inglese George Wood del Zappi Racing Team ha trionfato nella 59ª edizione della Milano-Rapallo, gara riservata alle categorie elite e under 23, disputatasi sabato 28 settembre 2024. Dopo una pausa di cinque anni, grazie all’impegno del Comune di Rapallo e del Velo Val Fontanabuona, la “classicissima” per dilettanti è tornata nel calendario nazionale.

La gara: volata vincente di George Wood

Wood ha battuto in volata la coppia dell’MBH Bank Colpack Ballan CSB, formata da Matteo Ambrosini e Lorenzo Nespoli, e Lorenzo Galimberti della Biesse Carrera. Il quartetto di testa si era staccato dal gruppo sulle rampe del Colle Caprile, una salita inedita per questa corsa, che ha fatto la differenza. Dopo la discesa verso Recco e l’ascesa della Ruta, i quattro fuggitivi si sono lanciati verso l’arrivo sul lungomare di Rapallo, mentre il gruppo, ormai sgranato, non è riuscito a riprenderli.

Tra i migliori inseguitori, a soli 12 secondi di distacco, sono arrivati Lev Gonov (PC Baix Ebre), quinto, Andrea Montoli(Biesse Carrera), sesto, e William Harding, compagno di squadra del vincitore, settimo.

La cronaca della corsa

La gara è partita ufficiosamente da Albairate (MI), con il via dato dal sindaco Flavio Crivellin. Il gruppo ha proseguito fino a Ozzero (MI), dove è stato dato il via ufficiale ai 145 ciclisti iscritti. A rendere vivace la corsa è stata la fuga di Veneri (Sissio Team), Malinen (Zappi Racing Team), Pawson (Rime Drali), e Regnanti (Hopplà Petroli Don Camillo Firenze), che hanno raggiunto un vantaggio massimo di circa 6 minuti.

Un cambio di percorso, dovuto a una frana a Cassano Spinola (AL), ha portato i ciclisti attraverso le colline dello Scrivia, passando per Sardigliano e Stazzano, prima di rientrare sulla SS 35 “dei Giovi” ad Arquata Scrivia. Dopo aver affrontato il Passo della Scoffera, i fuggitivi sono stati ripresi, e la salita del Colle Caprile ha deciso le sorti della corsa.

Premiazione e celebrazioni

Alla premiazione, oltre al sindaco Elisabetta Ricci, erano presenti l’onorevole Roberto Bagnasco, l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, il consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino e il componente della giunta della Camera di Commercio Paolo Corsiglia.

Il Zappi Racing Team, guidato dall’ex professionista Flavio Zappi, ha dimostrato di essere un gruppo coeso, celebrando con entusiasmo la vittoria di Wood, che segna il suo secondo successo stagionale dopo la vittoria alla Freccia dei Vini di agosto.

Il futuro della Milano-Rapallo

Con la 60ª edizione all’orizzonte, il presidente del Velo Val Fontanabuona, Roberto Portunato, sta già pianificando il ritorno della corsa nel calendario internazionale. L’obiettivo è attirare grandi talenti, come il neo campione del mondo juniores Lorenzo Marck Finn, che l’anno prossimo correrà tra gli under 23, e Andrea Raccagni Soviero, entrambi “enfant du pays” ora in squadre straniere.

La Milano-Rapallo si conferma così una delle gare più importanti per i dilettanti, pronta a crescere e tornare al suo massimo splendore.

Classifica

1° George Wood (Zappi Racing Team) che compie i 193 km. in 4:31:03 alla media di 43,170, 2° Matteo Ambrosini (Mbh Bank Colpack Ballan CSB), 3° Lorenzo Nespoli (Mbh Bank Colpack Ballan CSB), 4° Lorenzo Galimberti (Biesse Carrera), 5° Lev Gonov (PC Baix Ebre), 6° Andrea Montoli (Biesse Carrera), 7° William Harding (Zappi Racing Team), 8° Nicola Rossi (Beltrani Tre Colli), 9° Diego Casagrande (Velo Club Mendrisio), 10° Kevin Rosola Pezzo (General Store Essegibi F.lli Curia).