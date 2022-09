I Mercoledì di Pozzo Garitta, il 7 settembre Acquarello, presentato dalla Piccola Accademia dell’Arte e la Scuola T. Nicolini di Albissola

I Mercoledì di Pozzo Garitta, il 7 settembre Acquarello con:

Raffella Gherzi – Soprano

Giovanni Acquilino – Flauto Traverso

Elisabetta Rossi – Pianoforte

Maurizio Ganora – Pianoforte

“La Piccola Accademia dell’Arte in questo secondo appuntamento, presenta un repertorio dalle rarefatte ma allo stesso tempo virtuosistiche sonorità, che appaiono in netto contrasto con le frizzanti canzoni presentate nella prima serata.

Per interpretare le arie e i duetti per soprano, le romanze per flauto traverso e le composizioni per pianoforte a quattro mani, attingendo prevalentemente dal repertorio impressionista francese di Debussy, Ravel e Fauré,

Elisabetta Rossi e Maurizio Ganora verranno nuovamente affiancati da musicisti che collaborano con la scuola di musica comunale di Albissola.

La soprano varazzina Raffaella Gherzi ha studiato canto con i maestri Trabucco, De sguaines e Bandera ed ha conseguito il diploma in canto presso il conservatorio Cherubini di Firenze. Appassionata di repertori lirici e alla continua ricerca del perfezionamento vocale, incontra la scuola di musica T. Nicolini di Albissola con la quale è imminente la collaborazione nella didattica vocale.

Il cantautore Giovanni Acquilino, attivo a 360° in ambito musicale, docente di canto moderno presso la T. Nicolini, ha studiato flauto traverso al Conservatorio Paganini di Genova per poi specializzarsi nell’improvvisazione musicale moderna. Ha inciso per la colonna sonora della serie Rai “L’ispettore Coliandro”, per i film “Un’avventura” e “Il silenzio Grande” di Gassmann, e curato la composizione della colonna sonora del documentario “Il lungo 68, la stagione del cambiamento”.

Ha all’attivo numerose partecipazioni in studio e live con diverse formazioni musicali e con artisti di fama internazionale (Jon Faddis, Steve Nelson, Alan Farrington, Dado Moroni, Carlo Atti…).”