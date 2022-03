I giovani si devono pur divertire e lui spaccia: 34enne trovato con la coca

I poliziotti della volante Cornigliano in transito in via Pacinotti, ieri notte hanno notato un uomo mostrare un involucro ad una ragazza nei pressi di una discoteca frequentata per lo più da giovanissimi.

Gli agenti prontamente hanno invertito la marcia e fermato il soggetto, un 34enne, che è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 220 euro, presumibilmente provento di spaccio.

L’uomo, denunciato per detenzione sostanza stupefacente, ha motivato la scelta del luogo di spaccio dicendo che “i giovani si devono pur divertire”.