Tanti forfait e molti favoriti per la Milano- Sanremo

MILANO. 17 MARZ. Grande attesa per la 113esima edizione della Milano- Sanremo in programma sabato. L’ inglese Mark Cavendish, con la vittoria alla Milano-Torino, ultima gara di preparazione per la classica di primavera, sembrava candidarsi tra i grandi favoriti della corsa, tuttavia la sua squadra, la Quick-Step non lo schiererà al via: quello dello sprinter britannico non è però l’unico clamoroso forfait della vigilia. Non saranno in gara alla prima classica Monumento della stagione neppure Sonny Colbrelli, Julien Alaphilippe, Jacopo Guarnieri e Vincenzo Nibali: tutti campioni che avrebbero avuto molto da dire nella classica di Primavera.

La gara si annuncia appassionante con al via due grandi favoriti: Primoz Roglic e Tadey Pogacar. Roglic è in gran forma: ha appena trionfato alla Parigi-Nizza; lo stesso si può dire di Pogacar che ha alzato il simbolo del Tritone come vincitore della Tirreno-Adriatico. Ci sono anche altri pretendenti di spessore da non sottovalutare come Sagan, Van Aert, Dagenkolp, Ewan, Demare, Kristoff e Bouhanni. Tra gli italiani i più attesi sono Gianni Moscon e Matteo Trentin, in caso di gara combattutissima, Elia Viviani e Giacomo Nizzolo (Nella foto), in caso di volata, Daniel Oss e Diego Ulissi in caso di un finale a sorpresa, con attacchi in contropiede.

Una grande novità dell’edizione 2022 riguarda la partenza della corsa che avverrà dal mitico Velodromo del Vigorelli. Fino all’ ultimo le squadre comunque attendono di comunicare la composizione delle formazioni al via in quanto quest’anno le due corse storiche di preparazione alla Sanremo, la Tirreno- Adriatico e la Parigi- Nizza sono state affrontate con un clima più freddo del solito e tanti ciclisti ne hanno risentito concludendole con la bronchite. Tornando ai favoriti, oltre al lotto indicato, si potrebbero aggiungere molti altri nomi e c’è sempre da tenere conto anche del fatto che la “Sanremo” può sempre sorprendere ed alla fine premiare un outsider. Fra i ciclisti italiani più amati e seguiti, soprattutto in Liguria, c’è anche Niccolò Bonifazio, dianese, che ha decine di migliaia di tifosi sulle strade della Sanremo che credono in un suo grande exploit.

Infine una notizia diffusa l’altro giorno, ma subito smentita dallo stesso sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, data dai due quotidiani più letti nella Riviera di Ponente: la “classica di primavera” avrebbe corso il rischio di essere bloccata dalle proteste nel Ponente Savonese. Nel comprensorio ingauno, infatti nei giorni scorsi si è svolto un corteo che ha visto impegnate migliaia di persone in lotta per la riapertura del Pronto Soccorso di Albenga ed il rilancio del Santa Corona di Pietra Ligure. La protesta però si ridurrà ad una formula innocua, per ottenere visibilità: quella di far vedere in televisione solo cartelli e striscioni con riferimento alla battaglia intrapresa da mesi dal Comitato per il Pronto Soccorso di Albenga.

CLAUDIO ALMANZI