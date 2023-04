I funerali di Paolo Odone venerdì 14 aprile alle 10 in Carignano

Alla Basilica di Santa Maria Assunta. Le condoglianze delle Istituzioni, dei commercianti e di semplici cittadini

Il rosario per il presidente Paolo Odone, scomparso ieri sera all’età di 80 anni, verrà celebrato giovedì 13 aprile alle 18:30. I funerali verranno celebrati venerdì 14 aprile alle 10 entrambi alla Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano.

Molteplici le testimonianze di stima e di affetto che arrivano dalle Istituzioni, ma soprattutto dai commercianti che lo consideravano come uno di loro.

In tanti hanno dato la loro testimonianza dell’Uomo e il cordoglio sui social o in note ufficiali.

Paolo Odone, il ricordo dell’Aeroporto Cristoforo Colombo

«Una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La Liguria con la scomparsa di Paolo Odone perde un punto di riferimento per la nostra economia: non solo per esser stato presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e di Ascom Confcommercio, oltreché della Camera di Commercio di Genova fino a qualche anno fa, ma soprattutto per l’impegno e la passione per la sua Genova, che lo ha accompagnato fino all’ultimo dei suoi giorni. Grati di aver avuto la fortuna di conoscerti e aver condiviso parte di queste battaglie. Alla famiglia un affettuoso abbraccio ideale. Ci mancherai Paolo.» È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

«Paolo Odone lasciandoci porta con sè un pezzo di storia della nostra Genova.” Lo ha dichiarato il sindaco Marco Bucci alla notizia della morte di Paolo Odone.

«Uomo schietto, preparato, di grande cultura – ha poi aggiunto il sindaco – durante la sua vita ha ricoperto incarichi fondamentali per lo sviluppo della città lanciando proposte che hanno dettato le agende delle amministrazioni che si sono succedute alla guida della città.

Da quando sono sindaco ho saputo apprezzare tanti suoi consigli e suggerimenti. Tra noi non sono mancati scambi di messaggi, lunghe chiacchierate e anche confronti diretti e accesi su tante questioni: entrambi nella discussione siamo sempre stati animati dal comune desiderio di fare di Genova una delle città più belle e moderne d’Europa. Quell’amore di Paolo per Genova sarà ciò che di più intenso porterò nei miei ricordi.»

«Addio a Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo e di Ascom-Confcommercio Genova. La Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo deve anche al suo grande impegno e alle sue battaglie, una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti la sua perseveranza per combattere l’isolamento della Liguria e realizzare quelle opere che Paolo sognava per la sua città.» Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Con la scomparsa di Paolo Odone Genova e la Liguria perdono un protagonista degli ultimi decenni, un punto di riferimento essenziale per la comunità, che ha saputo promuovere lo sviluppo di Genova e della Liguria con equilibrio e determinazione. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della comunità del Partito Democratico ligure.» Questa la nota del Partito Democratico Ligure e Gruppo PD in Regione

«Il Consiglio di Amministrazione di Società Gestione Mercato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Odone, presidente di Ascom Confcommercio e per tanti anni presidente della Camera di Commercio di Genova.»

«Nei suoi diversi ruoli, che ha sempre ricoperto con grande attenzione e sensibilità per le esigenze delle imprese, lo abbiamo avuto costantemente al nostro fianco – commenta Giambattista Ratto, amministratore delegato di SGM –. Sia in occasione dello spostamento fondamentale del Mercato da corso Sardegna a Bolzaneto, sia negli anni successivi nell’azione di consolidamento e sviluppo della struttura come Centro Logistico Agroalimentare, Paolo ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per la capacità innata di leggere in anticipo lo sviluppo di nuovi flussi commerciali, creando occasioni di confronto a tutti i livelli imprenditoriali ed istituzionali. I suoi consigli e la sua voglia di stare insieme per fare le cose insieme, ci mancheranno tantissimo.»

«Confesercenti – dichiara il presidente provinciale, Massimiliano Spigno – si unisce al cordoglio per la scomparsa di Paolo Odone, per anni prezioso punto di riferimento per il mondo delle imprese genovesi, che ha saputo tutelare e rappresentare ai massimi livelli istituzionali, valorizzando il ruolo imprescindibile delle associazioni di categoria.»

«Per quasi vent’anni presidente della Camera di Commercio di Genova e ancora in carica come vice presidente. Era presidente di Confcommercio Genova e Liguria e di Aeroporto di Genova – recita una nota della Cciaa -. Lo ricordano il presidente Luigi Attanasio, che ha raccolto da lui il testimone alla guida della Camera il 15 ottobre del 2018 e il segretario generale Maurizio Caviglia, una vita al suo fianco prima in Confcommercio e poi alla Camera di Commercio. Paolo Cesare Odone è stato il primo presidente della Camera di Commercio di Genova eletto dai rappresentanti delle categorie economiche, nel 1999, quando la legge 580 pose fine alla lunga era delle nomine ministeriali per gli Enti camerali.

Nei suoi quasi 4 mandati al vertice della Camera di Commercio, dal 99 al 2018, ha saputo ricucire i rapporti fra le tante anime del mondo economico genovese e convogliare le energie di tutti verso l’obiettivo comune delle infrastrutture, per lui una vera e propria passione. Una passione che lo ha portato a percorrere in lungo e in largo tutta l’Europa alla ricerca di alleanze con le altre Camere di commercio dell’allora Corridoio paneuropeo 5 Lisbona/Kiev, poi diventato Rete Ten-T, inserendo nell’agenda europea il tema del Terzo Valico. E poi, in anni più recenti, a mobilitare associazioni di categoria, professionisti e lavoratori a favore della Gronda di Genova, prima in occasione del “Debat Public” voluto da Marta Vincenzi e poi con il manifesto “Perché sì alla Gronda”, sottoscritto da oltre trenta associazioni.»

«Con Paolo Odone Genova e tutta la Liguria perdono un uomo del fare. A nome mio e di tutto il partito voglio porgere le condoglianze alla famiglia. Paolo era un gentiluomo, una persona che amava il suo lavoro, la sua città e la sua regione; un uomo che ha contribuito a rendere migliore la Liguria e che mancherà a tutti noi umanamente e professionalmente» con queste parole Matteo Rosso, commissario ligure di Fratelli d’Italia, esprime il dolore personale e del partito per la perdita di Paolo Odone.

«La scomparsa di Paolo Odone è una grandissima perdita per Genova e tutta la Liguria – recita una nota la Cisl Liguria -. Il suo impegno civico, la sua passione, le sue battaglie condotte sempre in prima linea per lo sviluppo dell’economia e delle infrastrutture del territorio fanno parte della nostra storia recente e rappresentano un esempio per le future generazioni. Sempre attento alle esigenze del dialogo leale e costruttivo con le organizzazioni sindacali. La comunità deve moltissimo a Odone, che prima come presidente della Camera di Commercio, poi come presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo ha sempre privilegiato e sostenuto con spirito libero gli interessi della città e dei suoi abitanti. Alla famiglia di Paolo Odone le nostre più sentite condoglianze».