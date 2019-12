I colori dei mercatini del Natale a Genova

Ecco tutti gli appuntamenti del week end per shopping, musica, spettacoli, animazione per bambini, gastronomia, mostre che animano vie e piazze in tutta la città

Tutti gli eventiManca poco al Natale e lo spirito delle feste, partito idealmente da piazza De Ferrari con la tradizionale accensione dell’albero, illuminerà di eventi tutti i quartieri di Genova grazie all’impegno dei Centri Integrati di Via (CIV)

Sarà un weekend dedicato allo shopping natalizio nei diversi mercatini tipici, alla musica e alla cultura, con un occhio di riguardo ai più piccoli, i veri protagonisti del Natale.

La novità di quest’anno è l’anteprima, sabato 14 dicembre a Voltri, di Circumnavigando presenza ormai storica in città nel periodo delle festività natalizie, che quest’anno sarà a Genova con spettacoli di 20 compagnie circensi da tutto il mondo per ben 13 giorni, da Santo Stefano alla Befana, con una serata speciale a Capodanno. Circumnavigando è organizzato dall’associazione Sarabanda, con la direzione artistica di Boris Vecchio.

«Abbiamo voluto “esportare” Circumnavigando anche a Ponente – spiega l’assessore al Commercio e Grandi eventi Paola Bordilli – con una “preview” tutta voltrese, una giornata all’insegna dell’arte circense insieme a Juriy Longhi, Compagnia Duolinda e Compagnia Cometa. Vogliamo far respirare la magica atmosfera del Natale, nonché di ogni evento cittadino, in più parti della città.»

Il dettaglio degli appuntamenti:

piazza Lerda alle ore 11,30 e alle 15,30 la Compagnia Juri Longhi si esibirà nello spettacolo “Bubble Street Cirkus” e alle ore 15,30 si potrà assistere anche a “La Dama Demodè” della Compagnia Duolinda

piazza Odicini: alle ore 11,30 e 15,30 la Compagnia Cometa Circus in “Cometa

A Palazzo Tursi sabato 14 ottobre alle ore 11 si terrà un’iniziativa che mixa tradizione e internazionalità: in collegamento con la casa editrice Hojosa Publishing, sarà presentata l’edizione giapponese di “Il Libro nella Gerla, Storia di Montereggio il Paese dei Librai”. In collegamento da Tokio ci sarà la scrittrice Yoko Uchida che ne ha curato l’introduzione. L’evento, cui presenzierà l’assessore Paola Bordilli, è organizzato in collaborazione con la Fiera del Libro, in corso in Galleria Mazzini, e la Pro Loco di Montereggio

In piazza Piccapietra prosegue il Mercatino di San Nicola che unisce shopping solidale e intrattenimento per tutti.

Ecco le proposte per il fine settimana:

sabato 14 dicembre alle 15.00 lo spettacolo de “I Canterini di Quarto; alle 17.00 l’ A.S.D Motus propone un’esibizione di danza egiziana, danza bollywood, american tribal style e tribal fusion bellydance; alle 18, 00- Avantgarde Boyz con Eugenio Cugnoli live; alle 19.00- Kangooclub Genova Liz .

E domenica 15 dicembre alle 16.00 Simona Porfido presenta il suo libro ” Io sono l’Immondo”; alle 17.00 il Gruppo Folcloristico città di Genova propone balli e canti dialettali; alle 18.00 i Blue Basil suonano Blues, swing e rockabilly e alle 19.00- Alberto Lupia in arte Al Vox live.

Sempre sabato, alle 17, la UniGezz small band e il coro dell’Università di Genova, sotto la direzione di Fabio Macelloni, offrono la possibilità di vivere l’atmosfera magica di un concerto natalizio nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti disponibili (a cura di Università di Genova, in collaborazione con Conservatorio Statale Niccolò Paganini, Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura).

E a Palazzo della Meridiana sabato 14 dicembre alle ore 15 si inaugura la mostra “Lux Familiae”, la storia della Famiglia di Nazareth nelle terracotte di Marcello Aversa. La mostra, organizzata dagli Amici di Palazzo della Meridiana, è impreziosita dai lampassi di Lorsica della manifattura De Martini. All’inaugurazione interverrà anche Monsignor Nicolò Anselmi.

La tradizione del presepe vivente torna domenica 15 dicembre. Alle 14,30 in Val Cerusa (Voltri), nell’antico borgo medievale di Cerusa, rivivono antichi mestieri e si possono ammirare artigiani, mercanti e soldati che riportano la via agli antichi splendori, con i suoi traffici commerciali e la vita di un tipico borgo marinaro medievale. Il tutto alla luce delle candele e dei costumi d’epoca, con tanto di degustazione di vini, dolci e prelibatezze tipiche. La giornata si concluderà con il corteo, rischiarato dalle sole luci delle lanterne, che da Piazza Santa Limbania sale lungo il Borgo Cerusa, passando per Piazza Saredo e l’Oratorio di Sant’Erasmo, sino alla Chiesa di Sant’Anna dove si rende omaggio alla Natività. L’evento è organizzato con il Patrocinio del Municipio VII Genova Ponente, da Amici della Villa Duchessa di Galliera e Parco Storico Villa Duchessa di Galliera.

I MERCATI DI NATALE E GLI EVENTI DEI CIV

Sabato 14 dicembre alle ore 10 in piazza De Ferrari ci sarà il taglio del nastro, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni cittadine e della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) del Mercatale, il piccolo villaggio natalizio con casette di legno disposte intorno alla fontana della piazza, dove fino al 23 dicembre sarà possibile acquistare prodotti tipici agroalimentari e di artigianato «Come Comune – sottolinea l’assessore al Commercio Paola Bordilli – abbiamo sostenuto sin dalla sua nascita questa manifestazione che, con piacere, in soli tre anni abbiamo visto crescere, in termini di coinvolgimento cittadino. Da più di due anni lavoriamo per sostenere l’artigianato locale e per “portare in piazza” le eccellenze artigiane: un modo per ricostruire una cultura e un’educazione al valore dei beni artigianali e a un acquisto sempre più consapevole, nel segno di una logica di collaborazione pubblico-privato, che si innesta bene nella programmazione cittadina del Natale»

Al Porto Antico continua fino al 22 dicembre Natalidea: anche qui, nelle casette di legno vicino al mare, si possono trovare tante idee per i regali natalizi e le ghiottonerie tipiche del periodo. E come da tradizione il mercatino in piazza Campetto e Soziglia, nel centro storico di Genova offre oggetti unici realizzati a mano: capi da indossare, borse, gioielli, sciarpe, saponi, illustrazioni, oggetti d’arredo e tanto altro.

Grazie al lavoro e alla vitalità dei Civ – Centri Integrati di Via – tutti i quartieri della città saranno animati da tante iniziative natalizie che coniugheranno lo shopping e lo stare insieme in allegria.

Ecco il programma delle iniziative del fine settimana:

SABATO 14 DICEMBRE

CIV Antiche Vie – Natale in S. Bernardo: dalle 9,00 alle 19,00 street shopping degli operatori, mercatino antiquariato e oggettistica. Concerto musicale in collaborazione con Liceo Pertini e Comunità S. Egidio presso Oratorio SS. Pietro e Paolo

Il Cosp Sestri organizza lo Street shopping fuori bottega.

Dalle 9 alle 20 il mercatino degli operatori in via Sestri, via Donizzetti, via D’Andrade, piazza Ranco, piazza Tazzoli, piazza dei Micone, piazza Albertina

Civ Riviera di Pegli: la filarmonica Pegliese per le vie di Pegli e dalle 9 alle 20 il mercatino enogastronomico e dell’artigianato in piazza Rapisardi, largo Calasetta

Borgo di Bolzaneto: Natale a Bolzaneto. Dalle 8 alle 20 street shopping degli operatori, mercatino creativi, casa di Babbo Natale, distribuzione di giochi ai bimbi e vin brulè offerto dal Civ in piazza Rissotto, via Livraghi

Il Civ Voltri organizza due giorni di “Eventi di Natale” , il 14 e il 15 dicembre.

In piazza Gaggero e per le vie del quartiere dalle ore 15,00 alle 19,00 si terrà il Mercatino artigianato e beneficenza. Inoltre una casetta di Babbo Natale accoglierà i bambini con esibizione artisti, trucca bimbi e baby dance

DOMENICA 15 DICEMBRE

Sestiere Carlo Felice: in piazza De Ferrari al Gazebo Don Orione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 raccolta fondi a scopo benefico e punto informativo

San Vincenzo Chic: in via San Vincenzo arriva Babbo Natale. Dalle 14,00 alle 19,00 musica live a tema natalizio, laboratori creativi a tema natalizio, favole, bolle di sapone

Vivicertosa: Natale a Certosa. street shopping degli operatori associati in Via Dandolo

Piazza Petrella, via Piombino e via Piccone e dalle ore 15 alle ore 19 la Festa natalizia a tema “Frozen” con animazione per bambini

Ponte2000: Natale a Pontedecimo. Dalle ore 8,00 alle 13,00 esposizione auto epoca e raduno Babbi Natale

Gottardino: Fiera di Natale a S. Gottardo. In via Piacenza dalle 8,00 alle 20,00 mercatino merci varie e alimentari animazione per bambini, spettacolo musicale, distribuzione gratuita panettone e caramelle, animazione itinerante, trucca bimbi

Carignano: Avenue Market in via Corsica, dalle 10,00 alle 19,00 street shopping e mercatino hobbysti