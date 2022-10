I Capannoni Ansaldo Cerusa, da cantiere navale a biblioteca

L’appuntamento per l’incontro è per giovedì 3 novembre 2022 alle ore 17

Nell’ambito degli eventi del Trentennale dall’apertura della Biblioteca, raccolti sotto il titolo “Ti racconto la Biblioteca“, eccoci arrivati al secondo appuntamento, dedicato alla storia dell’edificio che la ospita: i Capannoni Ansaldo Cerusa.

Non tutti sanno che, nonostante il suo aspetto moderno, la biblioteca è ospitata, assieme al Teatro del Ponente, in un edificio vincolato, un tempo sede di cantieri navali Ansaldo così come i capannoni vicini e solo in tempi recenti riconvertiti ad altri usi a servizio della comunità.

Da un lato, quindi, grazie all’intervento del prof. Marco Doria, ordinario di storia economica presso l’Università di Genova, si procederà a inquadrare la storia di questo edificio e di come i cantieri Cerusa si inseriscano della storia di Ansaldo e della Voltri industriale; dall’altro, in virtù di quanto sarà esposto dalla prof Anna Maria Dagnino, docente e storica dell’arte, si comprenderanno i motivi che hanno condotto a riservare uno dei capannoni riconvertiti negli anni ’80 ad una finalità prettamente culturale, con la costituzione di un polo comprendente Biblioteca e Teatro.

Per l’occasione si potrà visionare l’allestimento intitolato “Le officine del mare”, realizzato in occasione della manifestazione “Bibliofolies 2022”: una mostra fotografica con immagini d’epoca messe a disposizione dalla Fondazione Ansaldo – Archivio Ansaldo e una vetrina bibliografica sulle navi, i cantieri navali, i viaggi intercontinentali.

Infine, continua la possibilità di votare di persona la propria preferenza per il nuovo logo della biblioteca, in scelta fra quattro.

Per la partecipazione è necessario prenotare al n. 010 5578896 o all’email biblbenzi@comune.genova.it (fino a esaurimento posti).

La Biblioteca Rosanna Benzi è la biblioteca del Municipio VII Ponente, a servizio delle unità urbanistiche di Voltri, Crevari, Ca’ Nuova, Palmaro, Pra’, Castelluccio, Pegli e Multedo. Vieni da noi ad iscriverti al servizio oppure accedi online al sito di Bi.G.Met!