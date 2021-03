I bonus senza deposito: come contribuiscono al successo delle piattaforme di gioco

Giocare d’azzardo e fare scommesse sportive online è diventato un passatempo sempre più comune tra gli italiani, grazie soprattutto ai grandi passi in avanti compiuti dalla tecnologia e nell’ambito della user experience. Oltre alla crescente facilità con cui è oggi possibile accedere a una grande varietà di giochi in rete, a contribuire al successo delle piattaforme online è anche la possibilità di poter usufruire di bonus e offerte che permettono di mettersi alla prova con i giochi con cui non si ha familiarità. Di bonus, però, ne esistono di diversi tipi: di quali si tratta?

Bonus con e senza deposito

Una delle principali differenze tra i bonus disponibili in rete è quella tra bonus senza deposito e bonus con deposito. Mentre questi ultimi possono essere riscattati solo dopo aver effettuato un deposito in denaro sul proprio conto di gioco, i bonus senza deposito immediato possono essere utilizzati sin da subito, senza la necessità di depositare alcunché sul conto. Questa tipologia di bonus viene offerta al momento dell’iscrizione, ed è quindi pensata per i nuovi utenti che hanno ancora una scarsa conoscenza del funzionamento delle varie tipologie di gioco disponibili. I bonus con deposito, invece, sono sicuramente vantaggiosi per ciò che offrono, ma sono più indicati per giocatori che hanno già esperienza con i principali tipi di gioco d’azzardo e che sanno già quale sia la piattaforma più indicata per loro e come utilizzarla. È per questo motivo che i siti web di gioco d’azzardo con bonus senza deposito stanno diventando sempre più frequenti: le persone che vogliono cimentarsi con questa forma di intrattenimento sono sempre di più, ma non tutte hanno dimestichezza con i giochi che è possibile trovare su queste piattaforme. Avere la possibilità di cimentarvisi senza per questo dover depositare una somma di denaro sul conto di gioco è un grande vantaggio.

Tipi di bonus senza deposito

I bonus senza deposito immediato non sono tutti uguali, ma presentano caratteristiche diverse a seconda della piattaforma da cui sono offerti. Alcuni bonus, ad esempio, sono pensati soprattutto per gli appassionati di slot machine, poiché mettono a disposizione una somma di denaro (o una serie di giri gratis) da impiegare su una selezione di slot della piattaforma; altri bonus, invece, consistono in una somma di denaro da utilizzare su tutti i giochi del casinò, ma non presentano un’offerta specifica per un gioco in particolare. Per quanto riguarda il valore dei bonus, infine, anche questi possono variare di molto tra una piattaforma e l’altra: in alcuni casi, ad esempio, i bonus senza deposito si attestano intorno ai 5-10 euro, mentre in altri possono arrivare anche ad un valore di 50 euro, soprattutto sulle piattaforme di gioco d’azzardo più grandi e note.

La scelta della piattaforma da utilizzare, quindi, dipende molto anche dai propri gusti (e dai giochi a cui si intende giocare), dal proprio livello di esperienza e da quelli che sono i termini e le condizioni legati a ciascun bonus. In ogni caso, si tratta sicuramente di una grande opportunità per iniziare, soprattutto per i neofiti del settore.