Hpv, Riolfo: il 17 novembre illuminare di verde acqua dei monumenti in Liguria

“Il 17 novembre illuminare di verde acqua un monumento o un edificio istituzionale di Regione Liguria e dei Comuni liguri quale forma di partecipazione alla campagna internazionale, promossa dall’Oms, per eliminare il cancro cervicale.

E’ l’impegnativa dell’ordine del giorno approvato all’unanimità in consiglio regionale che ha inoltre previsto di rilanciare la vaccinazione anti-Hpv per tutte le persone potenzialmente esposte al rischio di contrarre il papillomavirus e lo screening degli esami per l’individuazione precoce delle lesioni precancerose.

In tal senso, ricordo che nel luglio scorso il presidente della commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto aveva già presentato un’interrogazione per mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di raggiungere il target del 95% di coperture vaccinali anti-Hpv in Liguria”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo.