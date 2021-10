Hotel Rex, presentazione del libro Figlio del Sole con Pessot e Plinio

Su iniziativa del Circolo culturale “La Risoluta” oggi alle ore 18, presso l’Hotel Rex in via De Gaspari 9 a Genova Albaro, è in programma la presentazione del libro intitolato “Figlio del sole, una vita rivoluzionaria da Che Guevara a CasaPound” di Sergio Pessot, pubblicato da Altaforte Edizioni.

Intervengono l’ex presidente del consiglio regionale Gianni Plinio (CPI Genova), Rosa Johanna Pintus (scrittrice), il senatore Giorgio Bornacin e l’autore Sergio Pessot. Modera il giornalista Siro Mazza.

“E’ il fascinoso diario della vita avventurosa del genovese Sergio Pessot – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa politico culturale – sempre fedele agli ideali nazionalrivoluzionari.

Militando da giovanissimo nelle Fiamme Bianche della RSI ,in prima fila nelle manifestazioni per Trieste italiana, dando vita nel primo MSI alla componente radicale dei ‘Figli del Sole’ con Giano Accame ed Enzo Erra e quindi tra i peronisti in Bolivia, dove conobbe il primo Che Guevara.

Oggi, 90nne,Pessot ha aderito a CasaPound con l’intenzione di trasmettere ai più giovani quegli Ideali di socialità, italianità e sovranità per cui si è battuto durante tutta la vita.

Avendo manifestato il desiderio di confrontarsi civilmente, soprattutto con chi non la pensa come lui, oggi si prospetta una presentazione davvero vivace ed interessante”.