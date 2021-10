Superbonus, capire come si applica. I numeri del Levante.

Superbonus, come si applica, quali sono i numeri del Levante ligure?

L’Enea e il Ministero della transizione ecologica hanno appena diffuso i dati relativi all’utilizzo del superbonus 110% aggiornati al 30 settembre 2021.

Nel report sono disponibili, raccolti in 22 tabelle, sia i dati nazionali sia quelli relativi a ciascuna Regione. In Liguria il numero di asseverazioni 445 (46.185 in Italia), l’importo degli investimenti ammessi a detrazione. Il valore è di circa 68 milioni (poco meno di 7 miliardi e mezzo in Italia).

La percentuale di investimenti ammessi a detrazione è del 62,6% (68,2% in Italia). Nel Levante ligure le stime dei numeri fanno riferimento a circa 50 asseverazioni, l’importo è di circa 5,3 milioni, con percentuale di investimenti ammessi del 63%.

I nuovi dati forniti dall’Enea e dal Ministero della transizione ecologica indicano che la detrazione del 110 per cento: Per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto super-ecobonus) inizia ad essere utilizzata, anche se i condominii interessati non arrivano a 5.000 in tutta Italia.

L’auspicio è che i lavori di miglioramento sismico (cosiddetto super-sisma-bonus) riescano a più di un anno dal varo dell’incentivo del 110% a decollare. In un Paese con le caratteristiche dell’Italia, infatti, gli interventi finalizzati alla sicurezza degli immobili hanno perlomeno pari importanza rispetto a quelli di tipo energetico, e in molte zone certamente superiore.

Nuova legge di bilancio attenzione sulla necessità di rinnovare e ordinare tutto il sistema.

In vista della legge di bilancio, richiamiamo l’attenzione sulla necessità di rinnovare e ordinare tutto il sistema degli incentivi. Per gli interventi sugli immobili, per ciascuno confermando la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura. Le altre detrazioni (come, ad esempio, quella per le facciate) non sono infatti meno importanti del superbonus. Specie se consideriamo tutti quegli immobili e quei soggetti che non possono accedere al 110 per cento.

«Il SuperBonus e anche gli altri bonus sono un elemento su cui si fonderanno molte delle azioni di tante assemblee condominiale e l’interesse di tanti proprietari – dice Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale di Confedilizia – per questo abbiamo aperto lo Sportello SuperBonus.

Sull’applicazione del SuperBonus ci sono molte incognite e i rischi di sbagliare sono alti. Con un supporto legale e amministrativo la nostra missione principale dei prossimi tempi sarà quello di creare questo front office dedicato». ABov. Per ulteriori informazioni consultare le schede Liguria e Nazionale pubblicate sotto.