Hockey, Cus Genova vola in Coppa Italia

Buona la prima per il CUS Genova Hockey, che vincono il Round 1/C di Coppa Italia qualificandosi al Round 2/A di Torino al termine di un autentico tour de force: quattro partite (ed altrettante vittorie) in due giorni.

Nella giornata di sabato i Bianocorossi hanno affrontato le altre due compagini genovesi del girone, in mattinata Genova Hockey 1980 e poi nel pomeriggio HC Genova, ottenendo due netti successi per 3-1 e 4-0, senza mai mettere in discussione la superiorità in campo o il risultato. A segno nel primo match Ferrari, Zero Luca (su corto) ed infine Ragucci. Nel pomeriggio invece vanno in rete Kolp, Coltelli e nuovamente Ragucci per due volte.

Più complicati i match disputati di domenica, complici anche la stanchezza e la conseguente poca lucidità, che però non hanno impedito agli universitari di portare a casa altre due vittorie: la prima nel match delle 11:00 contro HC Liguria per 3-0 (reti di Ragucci, Zerbino e Drago) e la seconda alle 17:00 contro un rimaneggiato ma mai domo Savona, battuto 2-0 grazie ad una doppietta del nuovo arrivato Carlos García.

I Cussini sono adesso attesi domenica prossima a Torino dove disputeranno il Round 2/A insieme a Rassemblement Torino, US Moncalvese e HC Benevenuta Bra.