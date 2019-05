Ho ragione io! Adolescenza e conflitti: necessariamente una guerra?

L’evento pubblico e gratuito sarà organizzato da SIAMA Imperia, si svolgerà presso il Polo Universitario Imperiese, in via Nizza 8, venerdì 10 Maggio, dalle ore 08.30 alle ore 17.30.

L’adolescenza è un periodo della vita di straordinaria bellezza, ma contemporaneamente di forte crisi, che spesso porta a conflitti famigliari molto pesanti da sostenere.

Questa iniziativa vuole proporre spunti utili ad affinare le competenze della vita più efficaci per gestire al meglio questi conflitti, validi sia per gli adulti, sia per i ragazzi.

Si parlerà, infatti, di adolescenza senza escludere gli adolescenti e, per questo, al mattino parteciperanno gli studenti di alcuni istituti scolastici imperiesi.

Guideranno i presenti in questo percorso vari relatori, fra cui la Dr.ssa Alba Rizzo, responsabile del Settore Educazione e Promozione alla Salute dell’ASL 1 Imperiese, e il Dott. Giovanni Scarascia, psicologo clinico dinamico, che ha acquisito competenze nella risoluzione pacifica dei conflitti, soprattutto attraverso la sua significativa esperienza in Colombia.

Interverrà il Direttore Sanitario del Distretto Imperiese Dott. Carlo Amoretti.

Verrà, inoltre, presentato l’ultimo progetto dell’associazione, ossia il gruppo di Auto Mutuo Aiuto, denominato “Genitori alla frutta”, specificamente rivolto a genitori che avvertono il bisogno di condividere le proprie fatiche quotidiane; in questo ambito, per imparare a gestire meglio il proprio stress.

L’evento gratuito sarà il frutto di una collaborazione con realtà molto attive sul territorio, quali Puerto e Associazione Genitori Attivi.

Sarà realizzato con il sostegno del CE.S.P.IM (Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Imperia), e svolto in partenariato con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Imperia ed in collaborazione e con il Patrocinio dell’Asl 1 Imperiese, in collaborazione con l’associazione di volontariato A.M.A.Li (Auto Mutuo Aiuto Liguria).

Sono previsti crediti formativi per gli Assistenti sociali.

Per maggiori info, è possibile visitare la pagina Facebook dell’evento all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/434003637411025/

Laura Candelo