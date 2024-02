Incontro in collaborazione con l’Acquario di Genova mercoledì 28 febbraio

Il 28 febbraio, nell’ambito del ciclo “A fil di scienza” e in collaborazione con l’Acquario di Genova, gli Amici dell’Acquario presentano un incontro di rilevanza sociale e psicologica: “Hikikomori e l’isolamento in adolescenza: la sfida della crisalide”.

Questo evento, curato da Elena Conzatti e Tania Zonari, Psicologhe Psicoterapeute del CSTCS (Centro Studi per la Terapia della Coppia e del Singolo) di Genova, si propone di esaminare da vicino un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante tra i giovani.

Il termine “crisalide”, preso in prestito dall’entomologia per descrivere lo stadio intermedio del ciclo di sviluppo degli insetti, viene qui utilizzato metaforicamente per riferirsi all’isolamento sociale che assume connotazioni sintomatologiche durante l’adolescenza.

Questa fase della vita è cruciale, in quanto il giovane deve affrontare un complesso processo evolutivo che coinvolge aspetti psicologici, fisici e sociali. Ciò include l’integrazione delle trasformazioni corporee legate alla pubertà, la separazione individuale dagli adulti di riferimento, l’esplorazione dei rapporti sociali tra coetanei e la definizione dei propri valori e principi.

Tuttavia, questa fase non è priva di sfide. L’adolescente si confronta inevitabilmente con i propri limiti e con la possibilità di fallire.

La pressione per conformarsi agli standard sociali e la paura del giudizio possono portare a un blocco emotivo e comportamentale, impedendo il naturale processo di crescita e sviluppo. In alcuni casi, questo può manifestarsi nell’abbandono delle attività scolastiche e relazionali, con gravi conseguenze sul futuro del giovane.

Il ruolo degli adulti è cruciale in questo contesto. Essi devono comprendere le sfide che i giovani affrontano e offrire il sostegno necessario per superarle.

È importante anche riflettere sulle sfide collettive e globali che la società trasmette alle nuove generazioni, affinché queste non diventino soverchianti e paralizzanti.

Solo attraverso una collaborazione attiva tra famiglia, istituzioni e giovani stessi si può garantire un percorso di crescita sano e costruttivo.

Questo incontro, patrocinato dal Municipio 1 Centro Est e organizzato dagli Amici dell’Acquario in collaborazione con l’Acquario di Genova e Costa Edutainment, si inserisce in una lunga tradizione di divulgazione scientifica.

Da 29 anni, gli incontri degli Amici dell’Acquario offrono gratuitamente alla città l’opportunità di approfondire tematiche di interesse comune.

Le relatrici, Elena Conzatti e Tania Zonari, sono esperte nel campo della psicologia e della psicoterapia, con una vasta esperienza nell’accompagnamento di bambini, adolescenti e adulti.

La loro partecipazione ai Seminari di AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) conferma il loro impegno nel campo della ricerca e della pratica clinica.

In conclusione, l’incontro su “Hikikomori e l’isolamento in adolescenza: la sfida della crisalide” si presenta come un’importante occasione per riflettere sulle sfide che i giovani affrontano nella società contemporanea e per esplorare strategie efficaci per supportarli nel loro percorso di crescita e sviluppo.