Alta formazione su Energia e Sostenibilità di UniGe

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla seconda edizione del master di II livello “Energia e Sostenibilità”, promosso dal prestigioso Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti – DIME dell’Università di Genova.

Questo percorso formativo, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e il Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture – CIELI, si propone di offrire un’approfondita formazione professionale e trasversale su tematiche tecnologiche e legislative riguardanti la sostenibilità e la transizione energetica.

La prima edizione del master, conclusasi nel 2023, ha visto la discussione di 18 tesi finali che hanno esplorato diversi aspetti cruciali legati alla transizione energetica, alle tecnologie correlate e alla sostenibilità economica dei processi. La soddisfazione delle aziende coinvolte e le opportunità di lavoro offerte agli studenti hanno costituito solide basi per la creazione di una seconda edizione.

Il master è stato progettato con il contributo di Confindustria Genova, dell’Unione Industriali della Provincia di Savona e di un panel di aziende leader nel settore energetico, tra cui spiccano nomi come AGN Energia, Axpo Italia, Duferco Energia, ERG, Gruppo IREN, RINA Consulting e Tirreno Power.

Il percorso formativo è aperto a giovani neolaureati in discipline STEM, materie economiche e giuridiche, nonché a professionisti già inseriti nel settore.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per arricchire il proprio bagaglio formativo con un approccio accademico e aziendale integrato.

Il master “Energia e Sostenibilità” mira a formare Energy Analyst specializzati nella conversione energetica, nelle fonti rinnovabili e nelle tecnologie sostenibili.

Questi esperti sono in grado di identificare opportunità di business, analizzare scenari e normative per sviluppare strategie innovative per la gestione sostenibile delle risorse energetiche.

Data la crescente domanda sul mercato del lavoro, le aziende partner hanno fortemente voluto garantire la loro presenza anche in questa seconda edizione.

Grazie al sostegno delle aziende, dodici giovani neolaureati disoccupati o inoccupati avranno la possibilità di partecipare gratuitamente al master e svolgere uno stage aziendale, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il corso.

Il master offre vantaggi significativi anche per i professionisti già attivi nel settore energetico, fornendo competenze trasversali che favoriscono l’adattabilità e l’innovazione in un contesto multidisciplinare.

Gli occupati possono seguire il programma del master online, partecipando alle lezioni in diretta o accedendo alle registrazioni, e completare il percorso con un progetto individuale per la stesura della tesi finale.