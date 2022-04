Oggi, sabato 9 aprile, ore 15.30, ennesimo sabato di protesta “Guerra e pandemia, stessa strategia” con l’appuntamento dato da Libera Piazza Genova e da altri comitati contro le scelte del cosiddetto “Governo dei migliori” e della sua “dittatura”.

“La decisione del governo Draghi di assecondare le politiche belliciste di Nato e Ue – si legge in una nota dell’associazione su Telegram – non solo tradiscono la Costituzione, ma condannano il popolo italiano alla crisi economica e allo spettro di una nuova guerra mondiale.

L’invio di armi, le sanzioni, la propaganda e l’ostilità non sono la soluzione, ma parte importante del problema. Solo una rinnovata politica di pace, cooperazione internazionale e sovranità nazionale potranno scongiurare il pericolo della fame e dell’escalation militare.”

In piazza De Ferrari interverrà l’economista Simone Lombardini.

Il saggista Franco Fracassi e il deputato Jessica Costanzo per motivi personali imprevisti hanno dovuto disdire la loro partecipazione alla manifestazione odierna, rincviando la loro presenza a sabato prossimo.

Alle ore 17 la partenza del corteo che, partendo da piazza De Ferrari, percorrerà via XXV Aprile, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza della Nunziata, via delle Fontane, via Antonio Gramsci per giungere a Calata Marinetta nel Porto Antico.