Guardia Costiera: naufragio segnalato da SeaWatch era gommone alla deriva senza corpi

“In merito al presunto naufragio di un gommone con migranti a bordo, reso noto ieri dall’ONG SeaWatch, si informa che il mezzo ripreso da un velivolo Frontex e segnalato quale pericolo per la navigazione, era un gommone alla deriva, in area SAR libica, senza motore, verosimilmente oggetto, nei giorni scorsi, di un intervento di soccorso avvenuto da parte delle competenti autorità libiche, che hanno successivamente lasciato il natante vuoto alla deriva, traendo in salvo i migranti che si trovavano a bordo.

Dalle immagini trasmesse non si rileva la presenza di corpi, relitti o oggetti galleggianti in mare, nelle vicinanze del gommone né nell’area circostante, che possano far pensare ad un recente naufragio”.

Lo hanno riferito oggi i responsbaili della Guardia Costiera italiana.