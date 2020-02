Grosso coniglio domestico vittima di un investimento a Cengio

Un grosso coniglio grigio, forse sfuggito da una casa o abbandonato, è rimasto vittima di un investimento a Cengio.

Il povero animale è stato ritrovato sulla piazza principale gravemente ferito e consegnato ai volontari della Protezione Animali savonese.

Si tratta di un giovane maschio al quale sono state subito praticate le prime cure veterinarie urgenti ma aveva gravi fratture alle zampe ed è morto prima che si potesse organizzare un delicato intervento chirurgico presso un veterinario specializzato.

L’Enpa ne diffonde la foto per avvertire l’eventuale famiglia che lo avesse perduto.

Sono molti e sempre di più, sia in provincia che in Italia, i conigli che vengono tenuti nelle famiglie come animali da compagnia in alternativa a cani o gatti.

Sono infatti animali puliti, socievoli ed affettuosi; con l’incremento delle adozioni aumentano anche gli abbandoni di soggetti, presi in casa con superficialità, che non si ha più voglia di tenere.

In effetti Enpa ne recupera dalle strade ogni anno sempre di più (una ventina nel 2019) e calcola che, in provincia di Savona, siamo oltre 3.000 i conigli “di casa”.