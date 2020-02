Rinvio Inter-Samp, Sala: Ricevuto input dal Ministero

L’ufficializzazione nella notte tramite i social: il sindaco di Milano Giuseppe Salaha ufficializzato il rinvio del match tra Inter e Sampdoria a seguito del decreto legge attivato dal Governo per fronteggiare l’epidemia coronavirus: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche.

In attesa di sviluppi, la data del possibile recupero rischia di diventare un rebus, vista la partecipazione dell’Inter sia in Europa League che in Coppa Italia potrebbe far disputare la sfida contro i doriani addirittura oltre metà maggio.