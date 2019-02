Grossa rete da pesca alla deriva recuperata dalla Guardia Costiera a Prà

La Centrale Operativa della Guardia Costiera dai Piloti del porto di Genova riceveva questa mattina la segnalazione da parte di un’unità commerciale diretta al porto di Prà della presenza di una rete da pesca alla deriva di grosse dimensioni. Il Comando ha così deciso d’inviare personale specializzato a bordo del mezzo navale GC A69.

La precisa segnalazione ha consentito di rinvenire rapidamente la rete da pesca di circa 400 metri che rappresentava un potenziale pericolo per la navigazione e si trovava in una zona vietata alla pesca, in quanto destinata al transito di grosse unità commerciali in ingresso e/o uscita dal Porto.

I militari della Guardia Costiera di Genova hanno operato la rimozione della rete da pesca abbandonata nel tratto di mare davanti al terminal portuale.