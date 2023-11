Grillo torna in Tv, difende il figlio e attacca Bongiorno: fa comizietti

“E’ un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c’è una causa a porte chiuse. È inopportuno. Ormai si mischia tutto”.

Lo ha dichiarato ieri sera il leader del M5S Beppe Grillo, intervistato da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ sul Nove.

Beppe Grillo non l’ha citata per nome, ma Giulia Bongiorno è l’avvocata della giovane italo-norvegese che ha denunciato il coetaneo Ciro Grillo e i suoi amici genovesi per una presunta violenza sessuale di gruppo, avvenuta nel 2019 nella villetta a disposizione della famiglia Grillo in Costa Smeralda.

L’ultima volta che il “garante del Movimento Cinque Stelle” si era seduto in un salotto televisivo risale al 2014 con Bruno Vespa (all’epoca non tornava in Rai da 21 anni).

“Sono qui per capire se sono il peggiore – ha aggiunto Beppe Grillo – se ho peggiorato questo Paese, non è una battuta. Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato affanculo sono al Governo quindi sono il peggiore”.

E va proprio alla sua creatura, il M5S, il primo pensiero: “Ho una confusione totale. Non posso condurre e portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado”.

A Fazio, che gli ha fatto da spalla e gli ha fatto notare il perchè non se ne fosse accorto prima, ha replicato: “C’era Casaleggio, lui era un organizzatore e aveva del metodo, io faccio danni anche da solo quando sono a casa. Ho fondato il Movimento, ma mi ero iscritto al Pd ad Arzachena”.

Sull’ex delfino Luigi “Giggino” Di Maio l’affondo arriva a metà show: “Era il politico più preparato, ma non pensavamo si facesse prendere dal potere. L’abbiamo scelto io e lui, Conte. Io guardavo i programmi, le idee, se è di destra o sinistra non importa, se un’idea è buona. Però poi ci ha pugnalato”.