Green pass e mascherine, 27 multe della Polizia locale a Genova

Anche nella giornata di ieri sono proseguiti i controlli della Polizia locale sui green pass e le mascherine a Genova.

La Polizia Locale ha elevato in totale 27 multe.

Gli agenti hanno effettuato 1741 controlli per quanto riguarda i green pass, sanzionando 6 persone di cui una nel Centro Storico e cinque in altre zone della città.

Ventuno le sanzioni elevate per il non corretto utilizzo delle mascherine, di cui nove nel Centro Storico e dodici in altre zone di Genova.

Sono stati 39 i controlli effettuati su attività commerciali e nessuna irregolarità è emersa.

Sono stati 72 i controlli sui mercati rionali, di cui 54 nel Centro Ovest e 18 nel Ponente, dove non sono state riscontrate infrazioni.

Le nuove restrizioni del Governo

Da circa una settimana sono attive le nuove restrizioni del decreto del 5 gennaio che vietano a chi è senza green pass base, di recarsi presso parrucchieri, barbieri ed estetisti.

Tale restrizioni si aggiungono a quelle del decreto Natale, entrate in vigore il 10 gennaio, che prevedono l’obbligo di del super green pass per accedere a bar, ristoranti, alberghi, impianti sportivi e per prendere i mezzi di trasporto di linea sui quali devono essere indossate le mascherine Ffp2.