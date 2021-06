Gratta e vinci, grazie al restyling il sito diventa più fruibile e user friendly

Le nostre abitudini sono ormai divenute sempre più digitali, siamo abituati a ricorrere ai device elettronici per qualsiasi necessità e per compiere attività di ogni tipo. Su internet sappiamo cercare (e trovare) persone, aziende o prodotti da comprare ma soprattutto andiamo a caccia di svago. È sempre più necessario che i portali che offrono opportunità di intrattenimento digitale siano progettati con un design responsive e in maniera user friendly. Sono proprio queste alcune delle principali linee guida che hanno recentemente consentito di effettuare un completo restyling del portale dedicato al gioco Gratta e vinci.

L’esperienza utente e la sicurezza dei dati sono al centro

Al centro di tutto ovviamente è stata messa l’esperienza utente, garantendo per prima cosa un alto livello di sicurezza per tutto ciò che concerne la condivisione di dati personali e le transazioni. Con l’emergenza sanitaria e la pandemia, che hanno colpito in maniera trasversale tutti i Paesi del mondo, siamo stati costretti a limitare i nostri spostamenti e le occasioni di socialità. Ecco perché i portali che offrono svago, come quello appunto dedicato alla formula della lotteria istantanea, hanno visto una crescita di traffico davvero esponenziale. La user experience, ovvero l’esperienza utente all’interno del portale, è stata implementata con l’occasione del restyling ricorrendo a tool specifici. Senza dimenticare l’importanza assegnata all’aspetto grafico, il quale è stato reso molto più accattivante oltre che intuitivo e fruibile. Il nuovo sito del Gratta e vinci è stato disegnato per essere divertente già al primo impatto con l’obiettivo di assicurare il massimo del divertimento responsabile a quanti decidono di utilizzare la piattaforma.

Aspetto grafico, app per mobile e navigazione fluida

Il rilascio del nuovo sito si inserisce nel solco di quel processo di digitalizzazione e implementazione degli aspetti legati al web che è tipico e connaturato a questo particolare periodo storico. Adesso il portale è estremamente avanzato e consente all’utente di muoversi liberamente alla scoperta di tutte le sezioni presenti nella home. Oltre a poter consultare velocemente le top vincite della settimana, si possono ottenere info utili in merito agli ultimi lanci in fatto di biglietti e loro regole. Senza contare il fatto che la spinta propulsiva nel pianeta digitale si lega anche all’App ufficiale My Lotteries per il Gratta e vinci, grazie alla quale si possono compiere tutte le operazioni legate al tipo di intrattenimento selezionato.

Sul sito è anche presente una sezione dove si ottengono rapidamente le risposte ad alcuni quesiti ricorrenti (le FAQ), in più si possono scoprire i regolamenti delle singole discipline. Gli standard raggiunti dal rinnovato portale del Gratta e vinci – che consente di spaziare dalle info sui biglietti, ai giochi online e ai punti vendita – sono oggettivamente molto alti, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico e tecnologico in sé che quello della user experience. Essendo il contesto del gaming sempre più competitivo, si capisce il motivo per cui il restyling del portale sia stato così attento e capillare. Differenziare l’offerta, insomma, è sempre la regola d’oro da rispettare.