Pro Recco, Champions League: e’ possibile prenotarsi solo la mattina di giovedì 3 giugno per assistere all’inaugurazione del torneo di Final 8 di Champions League.

La Pro Recco torna in vasca giovedì 3 giugno 2021 in diretta su Sky Sport alle ore 13, da Belgrado. La squadra recchese affronterà i campioni di Germania della Waspo Hannover nel primo quarto di finale. L’Amministrazione comunale, allestirà un ledwall (maxischermo) sul Lungomare Bettolo, come già successo per le finali scudetto.

L’incontro si potrà vivere in diretta, nel rispetto della normativa vigente. La normativa prevede la possibilità di assistere agli spettacoli all’aperto con sedute distanziate di almeno un metro, indossando la mascherina. Per avere diritto all’assegnazione del posto, le prenotazioni, restano aperte solo giovedì 3 giugno telefonando al 3667804083, dalle ore 9 alle ore 12.

Gli spettatori potranno prendere posto dopo la misurazione della temperatura. «Anche in questa, occasione per consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti, in ingresso e in uscita ̶ spiega il sindaco Carlo Gandolfo ̶ i posti a sedere saranno divisi in settori con accessi differenziati e uscite separate. Sosteniamo, anche a distanza, la Pro Recco che torna in vasca per centrare l’obiettivo più importante di questa stagione». ABov