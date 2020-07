Gli eventi di agosto ad Albisola Superiore

Albisola Superiore Estate 2020. Manifestazioni ed eventi di agosto.

Da lunedì 20 a domenica 2 agosto, IAT (piazzale Marinetti), ore 20.00/24.00

Mostra di Tony Tedesco

Esposizione opere del progetto “Sonorità adimensionale di un paesaggio italiano”.

Sabato 1 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Piazza

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio La Piazza.

Sabato 1 agosto, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Musica in Terrazza

Concerto di musica pop, cantautorato nazionale ed internazionale, a cura di Zueni d’Arbisoa, da un’idea di Mattia Lupica.

Domenica 2 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

RDS Play on Tour Summer 2020

La carovana di RDS 100% grandi successi tra musica, divertimento e solidarietà farà tappa sul lungomare di Albisola.

Domenica 2 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Il valzer dei Toreador

Lettura interpretata, del testo di Jean Anouilh, a cura della Compagnia teatrale I Guitti.

Lunedì 3 e martedì 4 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Le Mans 66”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Mercoledì 5 agosto, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Concerto dei K’tal

Viaggio in America Latina, attraverso le canzoni del repertorio tradizionale sudamericano (bolero, son, salsa), rivisitate in chiave acustica. I K’tal sono un duo vocale composto da Stefano Mosto, alla chitarra e voce, e da Teresa Martinez, cantante cubana.

Mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“In viaggio verso un sogno”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Giovedì 6 agosto, spiaggia libera Capo Torre, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott’acqua, a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni in su, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua con l’Assessorato all’Ambiente. Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico. Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni. A causa dell’emergenza sanitaria per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare, oltre ad avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I minori devono essere accompagnati da un genitore. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate. L’attività ha una durata di circa due ore.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Da venerdì 7 a domenica 16 agosto, IAT piazzale Marinetti, dalle ore 19.00 alle ore 23.00

MondoMare Festival: mostra

Esposizione delle opere partecipanti alla IV edizione del concorso nazionale di ceramica d’arte Mondomare Festival. Le opere saranno esposte presso lo spazio espositivo all’interno dell’Ufficio di Informazione Turistica tutte le sere fino a domenica 16 agosto ed il primo weekend di mostra sarà arricchito da esibizioni al tornio, performance, letture in piazza Scacchiera.

Da venerdì 7 a domenica 9, piazza Scacchiera, dalle ore 21.00 alle ore 24.00

MondoMare Festival: performance

Esposizioni ceramiche, performance artistiche, esibizione al tornio, intrattenimento musicale con Vittorio Scapin, Silent Choir, viaggio sensoriale alla scoperta della musica corale, a cura di Comami Musica, Coro Polifonico Città di Albisola Superiore.

Venerdì 7 e sabato 8 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Dolittle”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Sabato 8 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

The Music River: il grande jazz ad Albisola

All’interno di MondoMare Festival, un viaggio attraverso il sound del ‘900, dal gospel al jazz alla musica brasiliana: il grande fiume della musica nera, dai ritmi ancestrali africani alle melodie dello spiritual, dalle strutture armoniche del blues alla ricchezza espressiva del jazz… Concerto di Fausto Ferraiuolo piano, Anna Sini voce, Claudio Capurro sax alto e soprano, Andrea Romeo contrabbasso, Davina Rotella batteria.

Domenica 9 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Margot Live

All’interno di MondoMare Festival, concerto della Band Margot e lettura di un brano tratto da Novecento di Alessandro Baricco, con le musiche di Ennio Morricone, a cura di Matteo Ghidella.

Domenica 9 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Voce del verbo amare

Proiezione del film “Primo Amore” di Matteo Garrone, a cura dello Sportello Antiviolenza Alda Merini.

Lunedì 10 agosto, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Lorenzo Piccone Trio

Concerto di presentazione del nuovo album “Wanderings” prodotto e registrato in USA per l’etichetta SoundArt Recording negli studi storici della RCA: il live include anche brani tratti dal primo disco “Soul Searching” e brani riarrangiati della tradizione blues/funky. Lorenzo Piccone (chitarra, voce, lap steel, armonica), Federico Fugassa (basso), Andrea marchesini (batteria, voce).

Lunedì 10 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Jojo Rabbit”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 11 e mercoledì 12 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Gli anni più belli”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Mercoledì 12 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Meraviglioso: Eliana Zunino e Albistrings Quartet

Concerto di Eliana Zunino (voce), Paola Esposito (mandolino), Dino Cerruti (contrabbasso), Stefano Tomasini (arpa), Marco Pizzorno (chitarra, arrangiamenti), con un programma che è un inno alla vita e all’amore…

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 19.00

August Fest

Street food ed artigianato in passeggiata, a cura del Consorzio La Piazza.

Giovedì 13 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Nicole Magolie Band: Like a diamond live concert

Viaggio nella grande musica pop internazionale, con Nicole Magolie (voce), Gabriele gentile (piano), Michele Aloisi (basso), Folco Fedele (batteria).

Giovedì 13 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Judy”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Venerdì 14 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Progetto Festival: the best of Sanremo

Spettacolo musicale che ripercorre le tappe più significative del Festival di Sanremo: un evento coinvolgente in grado di trasportare nel tempo e nelle emozioni più grandi degli ultimi decenni! I Progetto Festival sono Angela Vicidomini (voce), Alessio Briano (tastiere e cori), Andrea Balestrieri (batteria), Artan Selistha (chitarra e cori).

Venerdì 14 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Sonic”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Sabato 15 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Mirko Darar in “Che sono gay ve l’avevo detto?”

Mirko Darar comico ligure, si è presentato al programma Italia’s got talent con un monologo che racconta il giorno in cui si è dichiarato gay in famiglia. Una performance che ha fatto sorridere e che ha conquistato il parere dei giudici, guadagnandosi la finale. Con la sua comicità pungente, a volte cruda e schietta, Mirko Darar ci racconterà delle difficoltà di fare coming out in una famiglia siculo-egiziana, in uno spettacolo da non perdere, per sorridere ed al contempo riflettere.

Domenica 16 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale. Ore 21.30

Canzoni da Il Vecchio e il Mare

Dal capolavoro di Ernest Hemingway un adattamento letterario, con musiche originali di Lorenzo Malvezzi & iKazuti. Emozionare il pubblico con una delle più belle storie della narrativa mondiale, comporre e suonare la giusta colonna sonora, sotto forma di canzone, negli snodi narrativi del racconto. Dare vita al personaggio di Santiago lavorando sulla sua vocalità e sulla sua mimica. Lorenzo Malvezzi: voce narrante, Santiago, chitarra e voce cantante; Andrea Anzaldi: basso e voce cantante, Francesco Milanolo: batteria, octapad elettronico, effetti sonori e voce cantante.

Domenica 16 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Principesse in corsia

Spettacolo multimediale, con proiezioni, scenografie, danze e scene tratte da alcuni film Disney più amati di tutti i tempi, a cura di ASD Arabesque.

Da lunedì 17 a domenica 30 agosto, IAT (piazzale Marinetti)

Gli opposti

Esposizione d’arte di Francesco Masala.

Lunedì 17 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Volevo nascondermi”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 18 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Joker”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Da mercoledì 19 a sabato 22 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Onward oltre la magia”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Venerdì 21 agosto, Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace), ore 17.30

Nel Parco con il CEA

Laboratorio a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Attività di animazione per bambini che unisce favola, creatività e gioco in un viaggio alla scoperta della bellezza della natura.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Venerdì 21 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Piazzola Portrait: l’anima del tango

Concerto di ItineraMundi dedicato alla musica di Astor Piazzolla. Il trio è formato da Gianluca Campi (fisarmonica), Arianna Menesini (violoncello), Laura Lanzetti (pianoforte). Il concerto è arricchito dalla presenza di ballerini di tango.

Sabato 22 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Concerto di Never Too Late

Domenica 23 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Le streghe di Albisola

Spettacolo a cura della Compagnia teatrale A tutti quelli.

Lunedì 24 e martedì 25 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“La volta buona”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Martedì 25 agosto, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Following The Bell

Tributo ai Pink Floyd con la band The Hum.

Mercoledì 26 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Bombshell”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Giovedì 27 agosto, ritrovo piazza Cairoli, ore 21.00

Torce e lanterne

Escursione in notturna alla luce di torce e lanterne, lungo il Sentiero azzurro di Ellera. L’escursione si conclude con un laboratorio per la costruzione di lanterne.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 info@cearivierabeigua.it

Da giovedì 27 a sabato 29 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Onward oltre la magia”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Venerdì 28 agosto, Parco dell’Accoglienza (Santuario della Pace), ore 21.30

Terra madre

Spettacolo teatrale a cura del Circolo Culturale Madness, dedicato alla terra d’Africa e ai suoi popoli, al fascino della sua natura e della sua cultura e alle contraddizioni, ai problemi mai risolti, ai drammi che la lacerano da sempre. Un viaggio immaginario fra le carovane dei mercanti e dei migranti che attraversano il Sahara fino alle coste del Mediterraneo, fra le bellezze della savana e la crudeltà della guerra combattuta dai bambini-soldato, tra lo sfruttamento, la fame e la povertà. Regia e drammaturgia di Daniela Balestra; aiuto regia: Laura Masio, Federico Ferrando; scenografia: Alessio Tessitore, Maria Rosa Varaldo; ricerca sonora: Claudio Baseotto, Daniela Balestra

Sabato 29 agosto, Villa Gavotti, visite ore 10.00/11.00/12.00 e 15.00/16.00/17.00, ritrovo 15 minuti prima della visita, in largo Gavotti (presso casello autostrada)

A Villa Gavotti con il FAI

Visita guidata a cura di Fai Delegazione di Savona del giardino e di alcune sale di villa Gavotti della Rovere, considerata una delle più belle ville italiane del ‘700, magnifico esemplare del cosiddetto “barocchetto genovese”.

Info: prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it a partire da venerdì 21 luglio. Visita a contributo 8 € (10 € per i non iscritti FAI). Gruppi max 12 persone.

Sabato 29 agosto, terrazza sul mare, passeggiata E. Montale, ore 21.30

Concerto della Band Change

Domenica 30 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 9.00

Albisola in Bancarella

Mercatino di artigianato, antiquariato ed hobbistica, a cura di Consorzio Promotur.

Domenica 30 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

Teatro alla carta

Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale Boccascena.

Lunedì 31 agosto, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Toto Tolo”

Proiezione cinematografica a pagamento.