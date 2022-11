Giovedì 8 al centro di Santa Dorotea i JINGLE JAM SINGERS, alle ore 15.30, si terrà una rappresentazione musicale del gruppo corale

Giovedì 8 al centro di Santa Dorotea i JINGLE JAM SINGERS. Nella giornata di giovedì 8 dicembre, alle ore 15.30, si terrà una rappresentazione musicale del gruppo corale e polifonico Jingle Jam Singers, fondato a Genova nel 1994 e attivo come vera e propria associazione corale dal 1999.

Il concerto si terrà presso il centro di Santa Dorotea, comunità alloggio rivalorizzata e gestita direttamente dal gruppo Votto Alessi con sede in via Liri 29, nel quartiere di Genova Albaro. Qui sono attualmente ospitati anche 70 profughi della guerra in Ucraina. Per la precisione, 50 adulti e 20 bambini e bambine.

L’evento musicale, che avrà inizio alle ore 15.30, si configurerà per una rappresentazione musicale del già citato gruppo musicale JJS (Jingle Jam Singers) al termine della quale, visto l’avvicinamento alle festività natalizie, verranno offerti alcuni piccoli omaggi prodotti direttamente dai bambini per essere appesi sul proprio Albero di Natale. Dell’iniziativa si è fatto promotore anche il Gruppo Città di Genova.