Giovane rapinato a Savona, un arresto dei Carabinieri

Altri due soggetti sono ricercati

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Savona nei confronti del 45enne P.A. per rapina aggravata in concorso.

Il fatto risale alla serata dello scorso 24 aprile 2021, quando un giovane originario del Bangladesh veniva avvicinato da tre individui nella centrale via Don Minzoni che, dopo un primo approccio verbale, si disponevano in modo da impedirgli qualsiasi reazione e lo rapinavano dell’unico oggetto di valore in suo possesso: il telefono cellulare che aveva in mano.

Il giovane veniva accerchiato e colpito ripetutamente anche quando provava invano a scappare, sino a quando non cadeva e gli veniva sottratto il telefono.

All’arrivo dei soccorsi, allertati da un passante, il ragazzo era visibilmente scosso e spaventato. la vittima veniva accompagnata al locale Pronto Soccorso, dove venivano riscontrati i segni dell’aggressione che, fortunatamente, non aveva conseguenze gravi.

Le indagini sono state tempestive e si sono svolte su più fronti: sono state visionate tutte le telecamere pubbliche e private installate nei pressi del luogo teatro del fatto, sono stati effettuati servizi di osservazione ed individuati ed escussi testimoni al fatto.

Tutti gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario solido che ha trovato il parere concorde dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura cautelare in carcere per l’uomo che materialmente ha sottratto il telefono cellulare della vittima.

Le indagini sono attualmente in corso per individuare i due complici.

A.P. si trova ora in carcere a Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso.