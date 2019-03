Giornata mondiale del rene, le iniziative in Liguria

Giovedì 14 Marzo, si svolge in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rene.

La giornata, in Italia, è promossa dalla Società Italiana di Nefrologia, dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Croce Rossa Italiana e, per l’occasione, sono pianificate diverse iniziative per prevenire le malattie renali.

Si tratta di una giornata di prevenzione e di sensibilizzazione.

Molte volte la persona interessata non sa di stare male o a recarsi dal medico per un controllo preventivo.

I dati epidemiologici USA dimostrano che la malattia renale cronica (MRC) è una patologia molto diffusa nel mondo, con una prevalenza crescente nella popolazione generale.

Si stima che circa il 10% della popolazione, sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo, sia affetto da malattia renale cronica, nella maggior parte dei casi misconosciuta.

Solo lo 0.2% dei pazienti affetti da MRC raggiunge la dialisi, perché la maggioranza dei pazienti con MRC muore prima, spesso per complicanze cardiovascolari. Di qui l’attenzione alla diagnosi, e alla prevenzione delle malattie renali.

In molti paesi del mondo manca una strategia di prevenzione e di comunicazione sulle malattie renali.

Quest’anno la giornata mondiale del rene si propone di sensibilizzare riguardo il crescente aumento delle malattie renali in tutto il mondo e la necessità di prevenzione.

Malattie genetiche, sbagliati comportamenti e stili di vita che portano alla comparsa di diabete ipertensione e obesità sono alla base dell’aumento delle malattie renali; altro fattore è l’invecchiamento della popolazione.

La Liguria è la regione più anziana d’Europa, una situazione che favorisce l’invecchiamento del rene e le malattie renali.

Circa il 20% dei pazienti in terapia con il rene artificiale in Liguria sono diabetici, un 30% entrano in terapia per il danno da ipertensione. La Liguria ha anche una prevalenza importante di malattie genetiche come il rene policistico dell’adulto, che costituisce l’8% delle malattie che portano a dialisi.

Le iniziative in Liguria:

ASL1

Ventimiglia – Gazebo informativo, in collaborazione con Croce Verde in Via della Repubblica – angolo via Roma – dalle ore 9.00 alle 13.00

Sanremo – Punto informativo presso l’atrio dell’Ospedale di Sanremo – dalle 9.00 alle ore 12.30

Imperia – Tenda allestita in collaborazione con Croce Rossa presso Largo Terrizzano – Imperia Oneglia – dalle 9.00 alle 17.00 per l’esecuzione di esami delle urine e visite.

ASL3

Open Day a Genova nell’atrio del Palazzo della Salute Fiumara in via Operai 80 con una particolare attenzione alla malattia policistica (ADPKD), patologia ereditaria che colpisce circa 12,5 milioni di soggetti in tutto il mondo. Dalle 9 alle 15 uno specialista di Asl3, afferente alla S.C. Nefrologia diretta dal dott. Paolo Sacco, sarà a disposizione di pazienti e familiari per informazioni e consigli. La campagna RENIinforma si propone di diffondere informazioni non solo ai pazienti già affetti ma anche a familiari che, pur non presentando sintomi, potrebbero aver ereditato la malattia.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – ISTITUTO G. GASLINI – ASL3

Dalle ore 9 alle 18 a Genova presso il Porto Antico di Genova – Calata Mandraccio iniziativa promossa da Fondazione Italiana del Rene, Fondazione Malattie Renali del Bambino Onlus e Aned Onlus (Associazione nazionale emodializzati). A bordo di un camper, medici specialisti in nefrologia dell’Ospedale Policlinico San Martino, di Asl3 e i nefrologi pediatrici dell’Istituto Giannina Gaslini saranno a disposizione della popolazione genovese con la possibilità di effettuare uno screening gratuito delle malattie renali.

Tra gli altri, sarà presente Giacomo Garibotto, direttore dell’Unità Operativa Clinica nefrologica, dialisi e trapianto dell’Ospedale Policlinico San Martino con i suoi collaboratori che incontreranno i cittadini per una prevenzione primaria di questa patologia.

Tutte le iniziative: http://www.asl3.liguria.it/reni-in-forma.html