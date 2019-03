La Spezia: Sciopero contro il riscaldamento globale

Fridays For Future: Sciopero contro il riscaldamento globale venerdì 15 marzo, con un corteo aperto a tutta la città di La Spezia. Si partirà alle ore 9 da Piazza Saint Bon, percorrerà Via Prione, per giungere in Piazza Mentana, dove si terrà un presidio fino alle ore 13.

Sull’esempio della giovane attivista svedese GretaThunberg che ha lanciato il movimento Fridays For Future. Il 15 Marzo saranno milioni gli studenti in tutto il mondo a manifestare contro l’immobilità della classe politica e dirigente nei confronti del riscaldamento globale.

«I gas serra prodotti dalle attività industriali stanno velocemente riscaldando il nostro pianeta, che potrebbe diventare inospitale per la nostra specie entro pochi decenni. Occorre agire efficacemente, e in fretta, poiché gli scienziati ci avvertono che i danni causati dal cambiamento climatico potrebbero essere irreversibili entro 11 anni.

In una situazione del genere appare quasi paradossale andare a scuola per prepararci per un futuro che potrebbe non esistere! A che cosa serve, viene da chiedersi, applicarsi per diventare esperti in una materia quando l’opinione dei più illustri scienziati viene trascurata da chi ci governa? Gli adulti chiedono a noi ragazzi di studiare per il nostro futuro ma allo stesso tempo lo “polverizzano” sotto i nostri occhi.» Spiegano gli studenti e gli organizzatori della manifestazione di protesta.

Per queste motivazioni gli studenti chiedono ai cittadini spezzini di unirsi ai tanti giovani che il 15 Marzo manifesteranno per chiedere ai nostri governanti un radicale cambio di atteggiamento riguardo alle politiche ambientali. Occorre agire, subito.

Il movimento Fridays For Future è un movimento apartitico, per cui non sono state accettate richieste di adesioni dei partiti, e si è chiesto ai partecipanti di portare solo slogan attinenti la manifestazione. A livello locale al momento sostengono Fridays For Future La Spezia e aderiscono allo Sciopero per il Futuro:

Arci La Spezia, Associazione Posidonia – Porto Venere, Circolo Legambiente Lerici, Circolo Nuova Ecologia Legambiente La Spezia, Climate Save La Spezia, Collettivo Studentesco Costa, Associazione Medici per l’Ambiente, L’egalitè Sarzana, Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Rete-Lsp, Sezione LIPU La Spezia, Sezione La Spezia – 5 Terre di Italia Nostra onlus, Unione degli studenti La Spezia.

«Tutti gli eventi dovranno essere accomunati da questi principi: nessuna violenza, nessun danno, nessun inquinamento, nessun profitto, nessun odio, ridurre il proprio impatto ambientale nel momento in cui si partecipa alla manifestazione. Si invitano quindi i partecipanti a raggiungere il luogo di ritrovo a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici.

Ognuno è invitato possibilmente a esprimere il proprio messaggio su un cartellone, rigorosamente riciclato!» concludono gli organizzatori. ABov

L’appuntamento è per giovedì 14 marzo alle ore 15,15 presso il salone dell’ARCI, in Via 24 Maggio 353. Facebook: ffflaspezia Instagram: @fridaysforfuture_sp