Giordano Pavan espone ad Albenga

SAVONA. 7 AGOS. Il noto maestro veneto Giordano Pavan è tornato ad esporre ad Albenga. La sua personale è stata inaugurata questa mattina negli spazi delle Esposizioni della Cooperativa “Le Serre”, in regione Bagnoli. Erano presenti fra gli altri, fotografi, giornalisti ed il Direttore del Centro Commerciale “Le Serre” Davide Teneggi che ha voluto sottolineare come l’arte e la cultura rappresentino un aspetto fondamentale nella Mission della Coop, che ospita gratuitamente coloro che vogliano esporre, negli appositi spazi della Coop, le loro creazioni, siano essi artisti affermati come Pavan, o neofiti, o giovani alle prime armi.

Pavan (originario di Adria, ma milanese d’adozione) è stato uno dei più apprezzati allievi del grande Maestro Remo Brindisi, con il quale ha anche fatto più di una esposizione. Già all’ inizio degli anni Ottanta Pavan aveva raggiunto un notevole livello di popolarità e di quotazioni tanto che nel 1982 era stato addirittura invitato a partecipare alla XLesima Biennale d’Arte Internazionale di Venezia. Pavan, che è celebre soprattutto per la sua pittura dinamica, in particolare per i suoi ciclisti, in fuga dalle metropoli milanese, è stato fin dagli anni Settanta, definito, un po’ affrettatamente, da alcuni critici, “Dinamista”, ma si tratta di una classificazione che gli sta assai stretta in quanto la sua arte è invece legata a quella grande generazione di mezzo che ha sempre oscillato fra l’ Astratto e l’Informale, sempre però con grande senso critico ed equilibrio.

“I suoi segni e le sue figure- ci spiega il noto gallerista e collezionista Armando D’Amaro- vengono vivificati da un uso fervido del colore. Molto ammirato per le sue coloratissime mattonelle, Pavan è da molti anni proprio considerato uno dei più celebri artisti sulla mattonella. Molto apprezzati in particolare sono i suoi paesaggi cosmici ed i famosi ciclisti. Questa mostra di Albenga offre proprio, a chi ancora non conoscesse l’artista di Adria, l’ opportunità di vedere dal vivo le sue opere ed ammirare alcuni suoi eccellenti pezzi realizzati proprio su mattonella”.

Di Pavan, che ha all’ attivo importanti mostre personali e collettive, in tutta Italia ed alcune anche all’ estero, sono state pubblicate diverse opere monografiche, a cura di importanti critici ed esperti d’ arte. La bella personale dedicata al maestro veneto è visitabile, in orario di apertura del Centro Commerciale “Le Serre”, fino al 19 agosto. La mostra è stata curata dal promoter villanovese Domenico Siffredi.

CLAUDIO ALMANZI