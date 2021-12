Già adesioni eccellenti alla Coppa Città di Albenga, si avvicina a grandi passi il momento della ripresa dell’attività per la mountain bike

Già adesioni eccellenti alla Coppa Città di Albenga, ripresa dell’attività per la mountain bike e da qualche anno i primi passi, anzi le prime pedalate coincidono con la Coppa Città di Albenga, la gara savonese che continua a crescere, infatti nel 2022 la prova, programmata nel weekend fra il 12 e il 13 marzo, sarà do categoria C1, la massima al di sotto della Coppa del Mondo e delle gare titolate.

La manifestazione ligure sarà anche il secondo evento della rinnovata Italia Bike Cup, circuito che inizierà a fine febbraio a Verona e che nella prossima stagione compirà un vero salto di qualità, con 7 prove nell’arco della stagione.

Ad Albenga sono abituati ormai a gare di altissimo livello: la sua posizione nel calendario richiama molti team internazionali per una prima presa di contatto con le gare e sarà così anche nella prossima edizione, tanto è vero che la Specialized ha già annunciato la propria presenza con tutti i suoi migliori elementi, dall’ex iridato Jordan Sarrou alla medagliata olimpica Sina Frei. Le gare assolute serviranno anche per l’assegnazione delle maglie di vincitori del GP d’Inverno.

La Coppa Città di Albenga sarà articolata in due giorni: al sabato le gare assolute, con la sfida femminile su 5 giri in programma alle 12:30 e quella maschile su 7 giri alle 14:30. Domenica spazio alle gare nazionali delle categorie giovanili e ai Master, anche loro in gara per l’Italia Bike Cup. Già aperte le iscrizioni, al costo di 20 euro per le categorie Elite, U23 e Master e 10 euro per gli Junior.

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente online, non sarà possibile pagare in presenza. La manifestazione infatti si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli sanitari ancora in vigore, per tutelare la sicurezza di tutti.

Per informazioni: Ucla 1991, www.ucla1991.com