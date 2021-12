GenovaCresce: venerdì presentazione libro sulla Giovane Italia

Su iniziativa del Circolo culturale “GenovaCresce” venerdì 17 alle ore 17.30 presso il Circolo Bocciofila Lido (Genova, via Gobetti 8a) si terrà la presentazione del libro intitolato: “I ragazzi del ciclostile, la Giovane Italia, un movimento studentesco contro il sistema” di Adalberto Baldoni e Alessandro Amorese.

Intervengono il senatore genovese Giorgio Bornacin, l’ex vicepresidente del consiglio regionale Gianni Plinio, Andrea Cacciavillani di Gioventù Nazionale, il coautore Alessandro Amorese.

Moderatore il giornalista Diego Pistacchi. Introduzione del prof. Claudio Eva, presidente di “GenovaCresce”.

Il libro tratta la storia di un movimento politico nel quale per vent’anni, dal 1950 al 1970, hanno gravitato migliaia di studenti in lotta contro il sistema e la crescente penetrazione della sinistra nella scuola anche in Liguria e a Genova, dove tante furono le manifestazioni della Giovane Italia per Trieste italiana, contro le invasioni sovietiche di Budapest e Praga e di contrasto alla pericolosa degenerazione ultracomunista dei moti studenteschi del Sessantotto.

“Va senz’altro a merito di Baldoni e Amorese il voler tenere viva, con le loro opere, la memoria storica della Destra politica italiana anche come utile contributo alla costruzione di una Italia migliore” hanno dichiarato i promotori dell’evento culturale.