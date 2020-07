Genova si vede bene solo dal mare, aperitivi in battello

Contro lo stress della vita moderna vieni a brindare con noi in battello, in sicurezza, ma tra le onde del mare

Chi ama Genova sa che Genova si vede solo dal mare e che il momento migliore per guardarla è quello in cui la luce radente del tramonto ne satura i colori, avvolgendo ogni cosa in un’atmosfera magica.

Per tutto Agosto, in collaborazione con il Consorzio Liguria via Mare, i locali della rete Contatto offrono la possibilità di assaporare l’esperienza di una degustazione in battello sempre diversa e appetitosa.

Ogni sabato e domenica un locale diverso si occuperà dell’aperitivo da assaporare a bordo del battello che, salpando alle 20:30, percorrerà il giro del porto: sabato 1 agosto Tazze Pazze che oltre al Cold Brew vi offrirà vini e birre del territorio, domenica 2 agosto sarà la volta di Les Rouge con spritz genovese, Arneis e Nebbiolo.

A rotazione, troverete gli altri locali della Rete: tante proposte sfiziose che stuzzicheranno la curiosità, nuovi e antichi sapori che stupiranno tutti i palati, nella cornice dei tramonti mozzafiato che faranno da sfondo a una Genova da ammirare da un altro punto di vista.

Sabato 8 agosto Maninvino

Domenica 9 agosto O’Boteco

Sabato 15 agosto Kowalski e Explora

Domenica 16 agosto UVA

Sabato 22 agosto Dall’Orso

Domenica 23 agosto Don Cola

Sabato 29 agosto O’Boteco

Domenica 30 agosto Maninvino

E allora mollate gli ormeggi e venite con noi alla scoperta di colori e sapori sempre nuovi e sempre affascinanti!

Durante la traversata e le operazioni di imbarco e sbarco verranno rispettati i distanziamenti e tutte le misure anti – Covid19 in vigore. Mascherina obbligatoria.

Partenza: Porto Antico – attracco di fronte a Palazzo San Giorgio

Orario di partenza: 20:30

Date: tutti i sabati e le domeniche sera dal 18 luglio

Informazioni : 010 099 55 60 – 347 607 34 28