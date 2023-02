Genova, domani modifiche alla viabilità in via della Superba

Genova – Per l’esecuzione, da parte dell’impresa Pizzarotti & C. di interventi prioritari in ambito portuale – lavori di costruzione appalto dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale – e per consentire il varo delle prime due campate del nuovo viadotto di accesso al porto è istituita una temporanea modifica della circolazione veicolare in via della Superba con le seguenti modalità dalle ore 01.00 alle 17.00 di domani 24 febbraio:

Chiusura del tratto di via della Superba in direzione Levante-Ponente tra San Giovanni D’Acri e Aeroporto

Per i mezzi pari o inferiori a 31 tonnellate diretti all’Aeroporto il percorso consigliato è: via Guido Rossa – via Siffredi – viadotto Pionieri e Aviatori d’Italia.

Per i mezzi superiori a 31 tonnellate diretti all’Aeroporto il percorso obbligato in senso unico alternato (gestito da movieri) è sulla corsia mare di via della Superba tra San Giovanni d’Acri e Aeroporto.