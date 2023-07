Genova, controllo del territorio: arrestati 45enne marocchino e nomade minorenne

Durante un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio i carabinieri del Comando provinciale di Genova, lo scorso fine settimana, hanno identificato circa 250 persone e controllato oltre 100 veicoli.

Durante l’attività sul territorio sono state arrestate due persone.

Si tratta di un nomade minorenne, con cittadinanza italiana e pregiudizi di polizia, colpito da un ordine di carcerazione e fermato per un controllo da un equipaggio del Nucleo Radiomobile in via Henry Dunant. I militari hanno verificato che il minorenne era destinatario del provvedimento a seguito della violazione della misura del collocamento in una comunità cui era sottoposto per furto. Il nomade è stato quindi preso e trasferito nell’istituto minorile di Torino.

E di un marocchino 45enne, già noto alle Forze dell’ordine, copito da ordine di carcerazione a seguito delle reiterate violazione dell’affidamento ai servizi sociali ai cui era stato sottoposto.