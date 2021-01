Genova, arte circense live dal Palazzo della Meridiana

“Palazzo della Meridiana incontra… Synergika – Una performance di arte circense”

Palazzo della Meridiana di Genova torna live in streaming con un nuovo entusiasmante appuntamento. Giovedì 14 Gennaio 2021 infatti, alle h 21 il secondo appuntamento dell’anno nuovo che vede protagonista SYnergika, palestra specializzata in discipline acrobatiche e circensi.

sYnergiKa è la più grande e partecipata palestra specializzata in discipline acrobatiche e circensi di Genova e della Liguria. In sYnergiKa si incontrano professionalità provenienti da diversi ambiti artistici, sportivi e ricreativi legati da una consolidata amicizia e dall’obiettivo comune di creare un sano luogo di incontro e crescita nella pratica delle discipline acrobatiche e circensi.

sYnergiKa non è solo una scuola di circo ma è anche una organizzazione che si occupa di spettacolo e offre servizi di intrattenimento potendo contare su uno staff di 30 artisti professionisti nelle varie discipline del circo.

sYnergiKa promuove le discipline del circo come strumento educativo, mezzo d’espressione ed introspezione libera per il raggiungimento della salute psicofisica individuale…

sYnergiKa è il luogo dove la creatività prende forma!

sYnergiKa collabora attivamente con le più importanti realtà di Circo Contemporaneo italiane ed europee, con enti pubblici e privati.

In ottemperanza all’ultimo DCPM, la puntata sarà registrata e poi messa in LIVE streaming Giovedì 14 Gennaio 2021 alle ore 21 sui canali Youtube e Facebook di Palazzo della Meridiana.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.

