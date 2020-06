Genova Antifa domani sotto sede Inps: dateci i soldi. E il 30 giugno in piazza Alimonda

“Domani alle 15.30 sotto la sede INPS di piazza della Vittoria 6. La crisi la paghino i padroni. I soldi prendiamoli ai ricchi”.

Lo hanno comunicato oggi su fb i responsabili di Genova Antifascista, che hanno inoltre annunciato il corteo del 30 giugno in piazza Alimonda.

“L’antifascismo – hanno spiegato – non può e non deve essere uno slogan agitato in campagna elettorale o in talune ricorrenze, ma è e dev’essere lotta di classe.

Per questo, facciamo appello a una mobilitazione unitaria, in cui tutte le anime dell’antifascismo si ritrovino compatte sotto un’unica bandiera e dietro un unico striscione.

Per un movimento antifascista che promuova il fronte unico di massa, per colpire uniti la minaccia neo-fascista e le politiche portate avanti dai mandanti politici degli squadristi: banchieri, padroni, speculatori e partiti di governo.

Per un antifascismo di lotta, di classe, di massa, riprendiamo gli insegnamenti del 30 Giugno 1960.

Appuntamento a Genova il 30 Giugno in piazza Alimonda alle 18”.