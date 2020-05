Genoa, via ai test sierologici per tutta la rosa rossoblu

Il Genoa, pur restando in attesa del protocollo non ancora pervenuto, ha deciso di sottoporre i propri giocatori ai test necessari per la lotta al Coronavirus e per la ripresa dell’attività. Già un piccolo gruppo, tra cui Pandev, Masiello e Favilli, si era presentato nei giorni scorsi all’abituale laboratorio al Porto Antico, da lunedì toccherà al resto della rosa.

Tutti i componenti dell’organico saranno sottoposti a test sierologici, tamponi e ad esami approfonditi (cardiaci e polmonari) per l’ottenimento dell’idoneità. Una volta appreso l’esito degli esami, il Genoa potrebbe dare un primo via libera per il lavoro individuale, in attesa di quello più importante, chiamato ad autorizzare (si spera dal 18 maggio) le sedute collettive e di squadra.