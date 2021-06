Genoa, Under 17 sconfitta in finale Scudetto contro la Roma

Tre scudetti. Due volte vice-campjoni d’Italia. 29 giugno 2021. Si conclude così, con un bilancio inimmaginabile (onore al merito, chapeau!), il bilancio delle giovanili e della sezione-esports. Il Genoa c’è. In alto. Al Benelli di Ravenna la finale nazionale U17 con la Roma, leva 2004, finisce con la vittoria 3-1 per i giallorossi. Una rivincita rispetto allo scudetto, cucito con il filo rossoblù, della finale Under 18 di ieri. Una stagione fantastica per i ragazzi di mister Konko. Tra le due migliori squadre a livello nazionale. Complimenti ai vincitori, E ai nostri ragazzi! Un modello di attaccamento. Di Falasca nel primo tempo il vantaggio giallorosso, bissato nella ripresa da Liburdi e triplicato da D’Alessio (Leonardo), prima della rete di Bornosuzov ad accorciare le distanze.