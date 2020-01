Genoa, ultimi preparativi in vista del Sassuolo

Aria nuova. Aria frizzante al Centro Signorini nella seduta della pre-vigilia che ha visto i dirigenti seguire i lavori da vicino. Oltre alla presenza dei primi arrivi collegati all’apertura del calcio-mercato, le prove di formazione sono infatti entrate nel vivo insieme alle le valutazioni che il tecnico Davide Nicola, in collaborazione con lo staff impegnato giorno e sera in riunioni fiume, sta smarcando nella prima settimana di lavori sulla panchina rossoblù. Al di là degli aspetti tattici in fase di implementazione, l’intensità delle esercitazioni è stata improntata a recuperare la condizione dopo la sosta coinvolgendo i preparatori. Restano 48 ore prima dell’esordio con il Sassuolo nel 2020. Dopo il pranzo in club house i giocatori hanno lasciato l’impianto. Appuntamento sabato per la rifinitura.