Genoa-Udinese, la carica dei 5 mila sabato al Ferraris

Per la partita del Genoa con l’Udinese di sabato 22 gennaio (ore 15), i biglietti sono acquistabili sul portale www.sport.ticketone.it , nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

SUPER GREEN PASS: In considerazione delle normative anti Sars-CoV-2 in vigore, sole le persone munite di “Super Green Pass” possono accedere allo stadio per gli eventi sportivi.

PRIMA FASE – Per Abbonati 2019/20 – da martedì 18 ore 15

I biglietti per gli abbonati 2019/20 sono acquistabili in prelazione da martedì 18 gennaio (ore 15) al Genoa Store, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Udinese sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.