Genoa-Udinese, Ballardini: Dovremo essere più attenti

Ballardini presente l’aperitivo di questa sera dove il suo Genoa affronterà l’Udinese.

“Il Genoa per me sta bene ed è in salute. Ma bisogna non avere troppa confidenza nelle nostre qualità, nel nostro essere squadra perché se non siamo così attenti, umili e se non abbiamo quella generosità e quella qualità che abbiamo dimostrato, se non abbiamo tutte queste cose allora diventiamo una squadra che non è così forte come abbiamo dimostrato di essere-ha sottolineato-. Domenica scorsa all’Olimpico? Noi abbiamo fatto una buona partita ma il Genoa non è per me quello visto contro la Roma. Il Genoa per me ha quel qualcosa in più che l’ha portato a fare risultati straordinari. E per qualcosa in più intendo una maggiore attenzione, una maggiore motivazione, più rabbioso nell’essere squadra e nel voler condizionare di più gli avversari. Ma anche nel voler concedere ancora meno agli avversari. Ultimamente però non abbiamo più quell’attenzione e quella determinazione che è propria della nostra squadra”.