Genoa, tifosi infuriati sui social e fischi a fine gara: tutti nel mirino

Fischi a fine gara come non accadeva da tempo per il Genoa di Davide Ballardini costretto allo 0-0 in casa dal Venezia.

Il pubblico del Ferraris, guidato dalla Gradinata Nord, dopo aver sostenuto Criscito e compagni per tutti i 90 minuti, al termine si è sfogato ricoprendo la formazione di Ballardini di fischi.

Lo ha riportato ieri sera l’agenzia Ansa.

Le parole del tecnico, che negli spogliatoi ha chiaramente attaccato alcuni giocatori definiti “non in grado di portare la maglia del Genoa , una maglia che pesa” hanno scatenato sui social il popolo rossoblù.

Nel mirino dei tifosi, infuriati anche sui social network, sono finiti tutti: dal tecnico, che fino ad ora era sempre stato difeso, ai giocatori sino alla nuova proprietà che in queste settimane sta lavorando per completare il “closing” ma che non si è più espressa sulla squadra e sulla gestione tecnica.

La panchina del tecnico, ha aggiunto l’agenzia Ansa, è a questo punto sempre più traballante con la prossima sfida prima della sosta, ad Empoli venerdì in anticipo, che rischia di essere decisiva per il suo futuro.