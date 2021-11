Allarme per pilone ammalorato Sopraelevata-Genova Ovest: rampa interdetta ai Tir

La circolazione dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate è stata interdetta sulla rampa della bretella da cui si accede alla strada Sopraelevata e al casello di Genova Ovest “per un possibile ammaloramento di un pilone”.

Secondo quanto riferito, uno dei portali vicino a via Cantore presenta uno stato di corrosione superficiale nella parte centrale.

Sulla carreggiata dopo il casello, è stato invece previsto un restringimento di corsie.

L’allarme per le condizioni del pilone che sorregge l’elicoidale è scattato la scorsa notte, quando i responsabili della Polizia locale hanno disposto il divieto di transito per i Tir.

L’uscita dei mezzi pesanti dal varco Etiopia è stata deviata in via Milano vecchia e quindi via Dino Col da cui i mezzi pesanti devono raggiungere il casello di Genova Aeroporto.

Al momento sono stati esclusi “rischi di crolli”. Oggi o domani i tecnici avvieranno i primi controlli sul pilone ritenuto in qualche modo “ammalorato” e sull’elicoidale.

Per questa settimana erano già programmate verifiche strutturali su una delle strutture che sorreggono il viadotto nei pressi di via Cantore, in corrispondenza della curva che si trova dopo l’edificio del Novotel in direzione del casello autostradale.

Nei giorni scorsi, all’altezza del Porto Antico, era caduto un grosso cavo ed erano rimasti feriti quattro passanti.