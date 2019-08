Nonostante una buona campagna acquisti condita da qualche ciliegina come Schone e un ottimo avvio con il pari contro la Roma non si calmano gli animi nei rapporti tra Preziosi e la Tifoseria Organizzata del Grifone.

La contestazione ad Enrico Preziosi infatti proseguirà ma la notizia buona per la squadra è che i tifosi torneranno in Gradinata Nord a sostenere i giocatori pur senza striscioni e bandiere dei gruppi organizzati. E’ quanto è stato deciso ieri sera in un’assemblea pubblica presso la sala chiamata del porto di Genova dai gruppi della Gradinata Nord, cuore del tifo genoano.

Oltre duecento tifosi hanno preso parte all’assemblea indetta a pochi giorni dall’esordio casalingo contro la Fiorentina. In sala campeggiavano molti striscioni dal contenuto chiaro, come “Preziosi vattene” a testimonianza di come la pace sia ancora parecchio distante.