Genoa, Sturaro: Intrapresa strada giusta

Rialzarsi dopo una caduta sull’ostacolo. Trovare la forza per ripartire e l’entusiasmo di migliorarsi. Stefano Sturaro è tornato in campo per un’amichevole. Il prossimo step è riassaporare, in una gara ufficiale, quelle emozioni che sono linfa vitale. Più ancora per uno come lui che il grifone se l’è tatuato, rimanendo in mostra quando cambiò ‘casa’. “La testa è libera, devo perfezionare la condizione. L’obiettivo è tornare presto: penso che manchi poco. Non vedo l’ora di dare il mio contributo e ricambiare la fiducia del presidente, della squadra e dei genoani. Voglio incanalare la rabbia accumulata”. Quanto ci è mancato… Mister Thiago Motta lo conosce per i trascorsi comuni. “Ammiravo il mister quando militavo nelle giovanili e lui giocava qui. Poi l’ho ritrovato in nazionale. Si vedeva in campo che aveva le qualità per allenare. La strada intrapresa è quella giusta”.