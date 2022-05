Genoa, stagione amara: retrocede anche la Primavera

Annus orribilis per i colori rossoblù che vivono un’altra retrocessione dopo quella della prima squadra.

Dopo il beffardo 2-2 dell’andata, ecco la sconfitta al ritorno: un 2-0 a Cercola, città natale di capitan Criscito, che decreta la retrocessione in Primavera 2. A completare l’annata amara, dopo quella della prima squadra sancita da un 3-0 del Napoli al Maradona, un altro ko con i partenopei: i rossoblù dovevano vincere o pareggiare da 3-3 in su, non segnano e sbagliano anche un rigore in pieno recupero con Besaggio.