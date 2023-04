Genoa, si avvicina la sfida di Bolzano contro il Sudtirol | Video

Il match domani alle ore 15

Tutto pronto per la sfida di Bolzano tra Sudtirol e Genoa. Si preannuncia una gara molto combattuta, con la formazione di Bisoli che vorrà mantenere inalterata la sua posizione in classifica, e la squadra di Gilardino che in caso riuscisse ad ottenere un risultato pieno, potrebbe andare ad insidiare il Frosinone in testa alla classifica.

Il Sudtirol che dopo la vittoria contro la SPAL del 18 marzo non è più riuscito a raccogliere un successo, cercherà di fare lo sgambetto al Genoa per poter invertire la rotta e portare a casa i 3 punti, risultato che ai ragazzi di Bisoli, aprirebbe le porte dei playoff.

Di contro la formazione di Gilardino che arriva dalla vittoria sul Cittadella, vorrà mettere più distanza dal Bari 3° in classifica ed iniziare a respirare il profumo di Serie A.

La conferenza pre partita di Mister Gilardino