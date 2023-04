Il futuro della Samp è ancora in dubbio ma il ruolo futuro del Comune potrebbe essere fondamentale.

Spetterà al Sindaco, per un dovere morale più che normativo, andare a salvare il nome di una società storica.

Ovviamente nel caso di iscrizione la nuova società non potrebbe prendere il nome vecchio. Sulla base di questo indice nel comune un bando a data certa entro cui presentare domanda per iscrivere la società in sovrannumero in Serie D.

Non c’è un dovere di diritto, ma è più morale. Ma è anche l’unico modo per poterlo presentare. Sulle tempistiche di riacquisizione del nome? Può essere richiesta solo dalla stagione successiva.